Après un début de saison délicat, Armand Marchant signait, le 26 janvier, à Schladming en Autriche, le deuxième meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde en finissant 16e. Il réalisait également un bon résultat à Chamonix, quelques jours plus tard, en finissant 27e du slalom. Nous avons rencontré le skieur de Thimister dans la station suisse d’Anzère, avec laquelle il est en partenariat, pour évoquer son programme et ses attentes pour les championnats du monde et se projeter vers les Jeux olympiques d’hiver qui s’ouvrent dans moins d’un an.

Nichée dans le Valais Suisse, la station d’Anzère offre des infrastructures idéales pour le skieur dont une piste de slalom préparée Coupe du monde. Un télésiège à son nom lui a, par ailleurs, été récemment dédié au sein de la station. Pour Armand Marchant, il est crucial de prendre du plaisir avant tout, et de faire du beau ski. La passion le guide et lui a toujours permis d’avancer et d’affronter les obstacles.

"Quand tu viens de Belgique et que tu en as traversé pas mal pour arriver au haut niveau, c’est sûr que ce qui me pousse le plus, c’est la passion. Mon sport c’est skier, c’est ma passion, c’est ce qui me pousse tous les jours", développe le Thimistérien.

Face aux événements importants à venir, tels les championnats du monde ou encore les Jeux olympiques, Armand Marchant se concentre et s’entraîne dur. Le programme des Mondiaux de Cortina d’Ampezzo, qui s’ouvrent ce lundi, est chargé : super-G, super-combiné, team-event et, bien sûr, slalom.

© Alexandre Buslain

Concernant ses attentes, le jeune skieur, qui a l’impression de vivre une deuxième carrière après sa longue revalidation et ses moments de doute, compte bien marquer des points sur le super-combiné, discipline avec laquelle il a le plus d’affinités. En effet, il possède de très bonnes qualités en vitesse et compte bien en profiter. La manche de super-G lui permettra surtout de se tester et d’appréhender la suite. Il souligne également le fait qu’on n’est jamais à l’abri d’une belle surprise sur le team-event.

"Tout d’abord, on va commencer par le super-G. Je n’ai pas vraiment d’objectif dans cette épreuve, c’est surtout pour préparer le super-combiné qui se déroule quelques jours plus tard. J’ai de très bonnes qualités en vitesse et je sais que si je fais une bonne course, j’aurai une bonne carte à jouer en slalom", souligne Armand.

Un autre grand événement dans le viseur du skieur, les Jeux olympiques de Pékin en 2022. Les JO restent une étape importante dans la carrière d’un skieur professionnel. Et Armand se dit impatient de vivre ce rêve olympique.

"J’ai surtout hâte. C’est vraiment un événement. Tout le monde en parle. ‘Tu as déjà fait les JO ? Tu vas faire les JO ?’ J’ai vraiment hâte d’y participer, de découvrir un peu ce qu’est le rêve olympique, la compétition olympique."

L’importance du repos

Armand souligne également l’importance de savoir débrancher et déconnecter du ski de temps à autre. Avec son rythme d’entraînements soutenu, il est nécessaire de s’accorder du temps à côté du ski pour garder une bonne balance mentale. Une bonne série Netflix fait bien l’affaire en cette période de Covid-19, nous explique-t-il avec le sourire.

"C’est un ensemble. Il faut être très bon à la muscu, il faut être très bon sur les skis, mais il faut aussi être très bon dans le repos. Je sais de quoi je parle, j’ai été blessé parce que justement je pense que je n’ai pas pris assez de moments de repos. Plus tu arrives à débrancher rapidement, à couper un peu du monde du ski, plus tu es frais mentalement et plus tu arrives à faire de belles performances sur les skis derrière."

Alexandre Buslain