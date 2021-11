« Les résultats c’est cool mais tant que je suis heureux avec ma manière de faire du skate, c’est ce qui compte pour moi. » déclare Axel. La passion est très certainement ce qui a guidé ce jeune Belge jusqu’aujourd’hui. Débutant dans les rues et skateparks de sa région, et évoluant à présent sur les meilleurs skateparks au monde, en passant par la Californie jusqu’à Tokyo pour les Jeux-Olympiques, ce sportif de haut niveau a réussi à se faire une place dans cette industrie.

Lors des Jeux-Olympiques de Tokyo 2020, le skateur Belge était malheureusement malade à cause de la chaleur, mais cela ne l’a pas empêché de sortir un run très solide.

Parti en troisième position dans la quatrième et dernière série, Cruysberghs, 23e mondial, a signé un score de 6.52 dans le premier run et de 7.00 dans le second. Sur ces deux runs, les skateurs peuvent effectuer le nombre et le type de figures qu’ils souhaitent pendant 45 secondes. Cruysberghs, 26 ans, a finalement terminé à la 13e place avec un total de 24.81 points. Les quatre meilleurs scores de chaque skater étaient conservés pour déterminer le classement.

© Axel Cruysberghs

« Je suis heureux de ma performance parce que je sais comment je me sentais et j’ai presque été incapable de skater, donc je suis heureux d’avoir pu skater. Et j’ai quand même bien fait ça. Ça laisse entrevoir beaucoup de choses « Oh, peut-être que si je n’avais pas été malade, j’aurais pu faire ça ou ça. » Au final, c’était vraiment une expérience dingue d’être là. » explique Axel.

Axel Cruysberghs a construit sa réputation grâce à son mélange génial de finesse et de force sur un skateboard. Axel est rapidement devenu plus qu'un simple favori des fans avec son apparition dans l'émission King of the Road de Thrasher sur Vice en 2016. Après cette saison, le monde entier du skate scrutait ses compétences impressionnantes, alors qu'il les mettait en avant en tant que flow skater de l'équipe Toy Machine.

Pas de planification, de pic de forme ou de régime drastique. Tout se passe au feeling, à l’envie et à l’inspiration. Il y a différentes théories sur les origines du skateboard. Il est généralement accepté que le sport ait ses origines dans les années 40 aux États-Unis. Le skateboard a conquis le monde avec ses figures spectaculaires et ses sauts. Il est indissociable de la street culture. Pour la première fois, le skateboard faisait partie du programme des Jeux Olympiques de Tokyo. Une belle manière pour Axel d’exprimer son talent.

© Axel Cruysberghs

