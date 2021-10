Le skateboard est entré dans le programme olympique lors des derniers Jeux à Tokyo, mettant en avant les pratiquants de ce sport. Parmi eux, Lore Bruggeman. Entre études, Jeux-Olympiques et skate, nous avons rencontré cette jeune skateuse pleine de rêves et de projets.

À peine 19 ans et déjà l'une des skateuses les plus prometteuses de Belgique. Lore Bruggeman et son skateboard sont prêts à conquérir le monde ! Il y a à peu près six ans, à Deerlijk en Flandre occidentale, Lore Bruggeman a vu un groupe de jeunes faire du skate à la garderie. « Je veux essayer ça aussi », se dit-elle. Et depuis lors, rien n'a pu l'arrêter.

« J’ai essayé, juste par hasard et curiosité. Je suis directement tombée amoureuse, je me disais « wow, c’est fou ! ». J’ai demandé à mon papa de m’acheter un skate. Pas dans un vrai magasin de skate, mais dans un magasin ou les skates coûtent à peine 10 euros. Donc j’ai commencé à rider avec ce skate et je n’ai plus pu m’arrêter. » explique Lore.

Ce qui a commencé comme un passe-temps amusant sans trop d'ambition est vite devenu une vraie passion et un talent gigantesque. En 2015, après une année de skate, Lore a participé à sa toute première compétition Best of the West à Courtrai. Et c'est d'ailleurs là qu'elle a fait son tout premier boardslide.

© Red Bull Content Pool

En 2017, par exemple, elle a fini troisième à l'Exposure Skate de San Diego, la plus grande compétition du monde pour skateuses. Un an plus tard, elle a remporté l'argent aux championnats du monde de Prague, Breda et Paris. Et cette même année, notre athlète a également mis le titre de championne belge de skateboard (catégorie « street ») sur cette liste. Et bien qu'elle soit incroyablement fière de toutes ces grandes réalisations (et à juste titre !), elle souligne que le skate, c'est avant tout quelque chose qu'elle fait pour le plaisir. « J'adore ces titres », dit-elle, « mais je ne le fais certainement pas pour ça seulement. »

En tout cas, gagner un concours comme SLS figure certainement dans sa bucket list. Tout comme faire du skate à Bali, en Californie ou en Australie d'ailleurs. « Faire ce que j'aime faire, dans un cadre tellement magnifique. Ce serait vraiment cool ! »

Depuis 2021, Lore combine le skate avec des études en sciences de la communication à Gand. Et cette année encore, elle s’est classée 11e lors des qualifications de l’épreuve street dames du skateboard aux Jeux Olympiques. Le meilleur est sans aucun doute à venir pour notre étoile montante !

© Red Bull Content Pool

Il y a différentes théories sur les origines du skateboard. Il est généralement accepté que le sport ait ses origines dans les années 40 aux États-Unis. Le skateboard a conquis le monde avec ses figures spectaculaires et ses sauts. Il est indissociable de la street culture. Pour la première fois, le skateboard faisait partie du programme des Jeux Olympiques de Tokyo. Une belle manière pour Lore d’exprimer son talent.

« C’était une chouette expérience. Une autre expérience comparée aux autres compétitions. Tout est beaucoup plus grand, plus impressionnant. Il y a beaucoup plus d’athlètes, de sports, … Et c’était déjà un accomplissement d’être là. Le village des athlètes était si grand, et il y avait tellement de personnes voulant donner le meilleur d’eux-mêmes, c’était dingue à voir. Et aussi rencontrer d’autres athlètes Belges. » conclut la jeune Belge.

© Red Bull Content Pool

