Si vous cherchez Maximilien, dans le petit village Suisse de Vercorin, il est très certainement en montagne, accompagné de son chien (et coach) Emmy, occupé à gravir les montagnes, les sommets et à dévaler les pentes. Un Belge au milieu des montagnes, c’est toujours étonnant mais comme il l’explique, il aime ce petit côté original.

Arrivé dans le Valais Suisse en 2008, il s’est très rapidement acclimaté à l’environnement et y a même développé une passion forte pour deux sports : Le ski-alpinisme et la course de montagne."Je me déplace dans la montagne par mes propres moyens, c’est-à-dire sans les remontées mécaniques. Et donc l’été, simplement, je cours en montée, en descente, sur les arêtes, sur les sommets. Mais l’hiver, je monte en ski de randonnée. J’ai des sortes de peaux de phoques, mais c’est du synthétique, qui permettent de glisser à la montée, et c’est un poil qui m’empêche de glisser à la descente. Et donc je me déplace comme ça dans les montagnes, généralement hors-pistes, pour accéder à des pentes immaculées et magnifiques" développe Maximilien.

© 360dsm

Le ski-alpinisme est un sport jeune et trop peu connu. Il est donc compliqué d’en vivre. C’est pourquoi Maximilien tient à poursuivre un cursus scolaire à HEC Lausanne. Une situation complexe, une double vie mais une motivation telle qu’il excelle dans les deux milieux."Vu que le ski-alpinisme n’est pas un sport très connu, c’est dur d’en vivre. Et même si je cours en Coupe du Monde et que j’ai de généreux sponsors, je ne dois pas mettre de côté mes études. J’ai fait un bachelor en management et puis j’ai commencé un master en management à HEC Lausanne. Et donc, je combine mes entraînements avec mes études. Je m'entraîne le matin, et j’étudie un petit peu l’après-midi" raconte le jeune Belge.

Quand on retrouve Maximilien en compétition, ce n’est pas rare de le voir réaliser d’excellentes performances. Trois jours seulement après la coupe du monde à Verbier, direction Flaine en Haute-Savoie pour la 3ème étape de la coupe du monde. "N’étant pas entièrement satisfait de ma 24e place et ma performance lors de la course individuelle à Verbier quelques jours plus tôt, j’avais vraiment à cœur de faire mieux" explique Maximilien sur ses réseaux sociaux.

© 360dsm

Il termina 10ème de l’étape individuelle et grâce à cela, il accéda à des tops 10 en élite dans toutes les disciplines ! Une excellente performance de plus, et ce n’est qu’un début.

Prochaine grosse étape, les Jeux olympiques d’hiver de 2026. En effet, le ski-alpinisme pourrait bien y faire son entrée. Cela marquerait le début d’un nouvel objectif pour Maximilien. Le rêve olympique est à portée de main.

"Peut-être que vous n’avez jamais entendu parler de ski-alpinisme, et bien ça risque de changer parce que le ski-alpinisme va, je l’espère, intégrer le programme olympique en 2026, aux JO de Milan Cortina, en Italie. Du coup, je croise les doigts et je me réjouis de vivre ce rêve olympique" conclut le sportif.

Pour toujours plus d’informations sur Maximilien Drion :

http://maximiliendrion.com/

https://www.instagram.com/maximiliendrion/