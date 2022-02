Le suspense a commencé avant même le début de la compétition. Des vents de 115km/h ont touché les montagnes autour de Kicking Horse Golden, en Colombie-Britannique, deux jours avant l'événement et le site prévu, Ozone, a subi le poids du vent et a été laissé en mauvais état. Après consultation entre les riders, les guides et les organisateurs, la décision a été prise de changer de site pour le T1 South. Ce changement a nécessité une impressionnante nuit blanche de la part des organisateurs pour déplacer l'ensemble des infrastructures de compétition et de production de l'autre côté de la station. Les conditions sur le nouveau site étaient difficiles, mais avec des conditions sèches dans une grande partie de l'Amérique du Nord, il s’agit d’un autre événement réussi.

© Freeride World Tour

Snowboard femmes

La journée a commencé par le snowboard féminin, avec Erika Vikander (USA) qui a remporté sa deuxième victoire de la saison 2022. Vikander a réalisé un run solide, enchaînant plusieurs sauts avec son style unique. Elle a été suivie par Katie Anderson (CAN), dont le style puissant et rapide s'est rapidement imposé sur cette face difficile. L'ancienne championne du monde Manuela Mandl (AUT) a complété le podium à la 3e place, avec une entrée technique impressionnante depuis le départ n°2.

« Les conditions étaient difficiles mais je suis très heureuse d'avoir fait une autre descente propre ! Faire partie du groupe avec le dossard d'or est vraiment excitant, et j'ai hâte d'être aux prochains événements en Autriche et en Suisse. » déclare Erika Vikander.

© Freeride World Tour & DDAHER

Snowboard hommes

La catégorie suivante était le snowboard hommes, avec Camille Armand (FRA) qui a remporté la victoire. Armand est monté sur le podium lors des trois événements de 2022 ; il s'était auparavant classé 3e à Ordino Arcalís et 2e à Baqueira Beret. En 2ème place, le vétéran du FWT Ludovic Guillot-Diat (FRA), qui a parcouru une ligne unique sur le côté droit du site. Cody Bramwell (GBR) a terminé à la 3e place avec un run comprenant un gros 360 au sommet et une descente à pleine vitesse au centre de la face.

« Je me sens bien d'avoir remporté la victoire aujourd'hui. Je suis également heureux parce que maintenant mon classement pour la saison me donne beaucoup de confiance pour les événements à venir. Est-ce que je vise le titre mondial ? Nous verrons bien. » explique Camille Armand.

© Freeride World Tour & DDAHER

Ski femmes

Les skieuses ont à nouveau offert un spectacle incroyable, avec la victoire de la nouvelle recrue du circuit, Lily Bradley (USA). Bradley n'a pas semblé être affectée par les conditions difficiles et a réalisé une descente en douceur avec une entrée technique et plusieurs sauts fluides. Après sa victoire à Ordino Arcalís, Jess Hotter (NZL) a obtenu un autre résultat solide en prenant la deuxième place avec un run unique. La troisième place est revenue à la jeune Canadienne Olivia McNeill (CAN).

« Je veux pousser mon niveau en ajoutant plus de tricks à mes runs, et il est également important pour moi d'être une bonne représentante des jeunes femmes homosexuelles dans notre sport. » développe Lily Bradley.

© Freeride World Tour & BrianColes

Ski hommes

La dernière catégorie de la journée était le ski hommes où le suspense et l'action n'auraient pas pu être plus intenses. Le champion du monde en titre Kristofer Turdell (SWE) avait besoin d'un bon résultat et il n'a pas déçu, avec une descente équilibrée montrant son style fluide, ses prouesses en grande montagne et ses capacités de freestyle qui lui ont valu la 3e place. Max Palm (SWE) a su rebondir après une chute brutale à Ordino Arcalís pour réaliser un autre run incroyable qui lui a valu la 2e place. Le double backflip de Max à Baqueira Beret, grande première dans l'histoire du FWT, lui avait permis de remporter l'événement. Figure à nouveau réussie pour monter sur le podium au Canada. Mais pour sa deuxième victoire consécutive, c'est le rookie Maxime Chabloz (SUI) qui a volé la vedette en réalisant un run très freestyle avec deux 360, un cork 720 et un énorme backflip pour remporter la victoire.

« Mon plan aujourd'hui était de faire un run purement freestyle. J'ai vu le double backflip de Max et j'ai su que je devais le faire, alors j'ai essayé de faire des sauts aussi grands que possible, de prendre tous les airs, et j'ai ajouté un air en bas que personne d'autre n'a fait. Je dédie cette victoire à mon frère Yannick, qui s'est récemment blessé en participant aux Jeux olympiques en Chine. » déclare Maxime Chabloz.

© Freeride World Tour & DDAHER

The Cut

Alors que l'action intense de la compétition se terminait, les riders ont vécu certains des moments les plus émouvants de la saison, le nouveau classement général déterminant The Cut. Les 25 meilleurs riders (11 hommes ski, 6 femmes ski, 5 hommes snowboard, 3 femmes snowboard) sont désormais qualifiés pour les FWT Finals, tandis que ceux qui se sont classés en dessous de la ligne de qualification ont été relégués aux FWQ Finals. Le plus surprenant parmi les riders qui n'ont pas accédé aux FWT Finals est peut-être le double champion du monde Victor De Le Rue (FRA). Malgré une 2e place à Ordino Arcalís, les mauvais résultats obtenus dans les deux autres épreuves n'ont pas suffi à assurer la qualification du champion en titre.

© Freeride World Tour & DDAHER

La mythique Kicking Horse Golden

Depuis 2018, Kicking Horse Golden, en Colombie-Britannique, est la maison du Freeride World Tour en Amérique du Nord. Avec le quatrième plus grand dénivelé du continent, Kicking Horse est réputé pour son terrain escarpé et difficile et sa neige poudreuse froide et sèche. Le site de compétition, Ozone, était historiquement une zone fermée, mais grâce à la coopération entre le FWT et Kicking Horse, il est devenu un site de compétition emblématique (qui ouvre également au public lorsque les conditions le permettent). Avec 324 mètres de dénivelé et une exposition est-sud-est, Ozone offre une grande variété de terrains dans une zone compacte, offrant des options pour les lignes classiques de big mountain ainsi que pour les pistes progressives de freestyle.

© Freeride World Tour & BrianColes

Rendez-vous en Autriche

Actuellement, Camille Armand (FRA) et Erika Vikander (USA) sont en tête du classement du snowboard. Dans les catégories Ski, Maxime Chabloz (SUI) et Jess Hotter (NZL) sont en tête du peloton. Ces riders porteront le maillot jaune lorsque le tour se dirigera vers la première des deux finales du FWT à Fieberbrunn, en Autriche (15-20 mars). Bien que certains coureurs se soient distingués, la course au titre mondial reste très ouverte, et les champions seront finalement désignés lors de la dernière épreuve de l'année à Verbier, en Suisse (26 mars - 3 avril).

© Freeride World Tour & DDAHER

L’esprit unique du Freeride World Tour

Le freeride est la forme la plus pure de ski et de snowboard. Les riders s’élancent sur un versant de montagne naturel et inaltéré, sans parcours défini et sans chronomètre. Oubliez de placer des bâtons de slalom en bas de la montagne. Oubliez la construction de sauts, de half-pipes et de tables. Oubliez l'entretien des pistes. Les compétitions de freeride ont pour but de jouer avec les caractéristiques du terrain qui se trouvent sur n'importe quel versant de la montagne, dans le format le plus excitant et le plus élémentaire possible. Il y a une porte de départ au sommet et une porte d'arrivée en bas. C'est tout.

Pour évaluer un run, les juges utilisent un système de points de 0 à 100. L'objectif de ce système approuvé par les riders est d'avoir un système de jugement unifié pour toutes les compétitions de la FWT, FWQ et FJT et qui permet à chaque style de ride d'avoir la possibilité de gagner. Les juges sont entièrement certifiés et supervisés par un juge en chef. Ils utilisent une méthode évolutive mais il restera toujours un facteur humain qui pourrait conduire à des interprétations différentes de la descente. Cela fait partie du freeride en tant que sport et doit être accepté par les riders comme par les juges. Pour les épreuves du FWT, le jury est composé de 6 juges : 4 juges, 1 juge principal et 1 juge vidéo (3 provenant du monde du ski et 3 du monde du snowboard). Les critères de jugement sont : La difficulté de la ligne, le contrôle, la fluidité, les sauts et tricks et enfin la technique.

Retrouvez l’intégralité du Freeride World Tour 2022 sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/