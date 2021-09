Le Darkfest est conçu et géré par les riders pour les riders, mettant en avant les meilleurs Freeriders du monde qui creusent et rident les plus gros sauts possibles sur un vélo. Les prix sont votés par les riders et sont remis aux gagnants après une semaine de run en forme de jam.

Parmi les nombreux exploits de cette édition 2021, on retiendra l’énorme frontflip de Bienvenido Aguado replaqué sur un jump de plus de 30 mètres ! Le Darkfest est entré dans l’histoire avec ce frontflip réalisé sur le plus grand saut du parcours. Il y avait quelque chose dans l'air lorsque Bienvenido, le rider espagnol, a débarqué pendant l'une des principales journées de ride, alors que le temps était parfait et que les vibrations parmi les riders et les médias étaient un mélange parfait d'excitation et de nervosité. Après l'annonce soudaine de la figure, l'équipe média n'a eu qu'un minimum de temps pour se précipiter au milieu de la piste et capturer le saut record, qui est considéré comme le plus long Frontflip terre à terre jamais réalisé. Le précédent record était détenu par le Canadien Tom Van Steenbergen, qui a réalisé un frontflip de 21 mètres en 2014 et n'avait encore jamais été battu depuis.

© Monster Energy

« Donc... 30 mètres pour être exact.... WOO ! C'est quelque chose que j'attendais depuis si longtemps, surtout depuis le dernier Darkfest où nous n'avons pas pu le tenter car il y avait trop de vent. Mais cette fois... c'était le moment....Alors je suis le gars le plus heureux de la planète en ce moment ! » déclare Bienvenido Aguado.

L'événement, qui se déroule uniquement sur invitation, associe les freeriders les plus intrépides aux plus grands sauts de la planète et offre toujours une semaine incroyable de progression du freeride et de ce qui est possible sur un vélo de descente. Sam Reynolds, le créateur et protagoniste du Darkfest, a mis sur pied tout l'événement en quelques semaines après que les restrictions de voyage aient été levées.

« Nous venons d'établir un nouveau record du monde au Darkfest et je ne pourrais pas être plus heureux que Bienve pour son incroyable exploit ! Nous construisons les plus grands sauts du monde et c'est pour cela que nous le faisons.... afin que nous puissions tous nous pousser à aller le plus loin possible ! » raconte Sam Reynolds.

Avec une vitesse de descente de plus de 75 km/h sur la piste et des dimensions impressionnantes, les sauts du parcours du Darkfest sont parmi les plus grands sauts en terre battue jamais construits. Le parcours est conçu pour repousser les limites de ce qui est possible sur un vélo, et donner aux athlètes l'occasion de lancer des figures progressives qui donnent au sport une toute nouvelle direction. Ce parcours littéralement révolutionnaire en est à sa 5e année et l'événement se déroule depuis 4 ans au Hellsend Dirt Compound à Stellenbosch, en Afrique du Sud. Avec des millions de vues et de partages sur les réseaux sociaux, le Darkfest continue d'impressionner des millions de fans à travers le monde.

Liste des riders présents sur l’événement :

Sam Reynolds (UK)

Clemens Kaudela (AT)

Ike Klaassen (SA)

Theo Erlangsen (SA)

Adolf Silva (ES)

Bienvenido Aguado (ES)

Sergio Layos (ES)

Kade Edwards (UK)

Kaos Seagrave (UK)

Sam Hodgson (UK)

William Robert (FR)

Vincent Tupin (FR)

Tom Isted (UK)

Szymon Godziek (PL)

Louis Reboul (FR)