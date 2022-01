La Coupe du monde FIS à LAAX comme porte d'entrée aux Jeux olympiques en Chine. Le LAAX OPEN est l'événement snowboard le plus important d'Europe. Depuis 2005, l'événement OPEN de janvier à LAAX, en Suisse, est une rencontre unique entre style de vie freestyle et compétition.

Depuis 2017, le LAAX Open fait partie du circuit de la Coupe du monde de snowboard de la FIS et est considéré par de nombreux riders et équipes sur place comme l'événement favori. Des noms prestigieux, tels que les Olympiens en or Anna Gasser (AUT), Chloe Kim, Jamie Anderson, Red Gerard et Shaun White (tous américains), figurent au palmarès, ainsi que ceux de la nouvelle génération freestyle, Zoi Sadowski Synott (NZL), Valentino Guseli (AUS) et Leon Vockensperger (GER).

© Ruggli

Une édition 2022 haute en couleur ; voici les résultats.

Samedi 15 janvier, la dernière Coupe du monde de snowboard FIS avant les Jeux olympiques était au programme avec deux finales pour les femmes et les hommes. Le Slopestyle et le Halfpipe au rendez-vous, des titres prestigieux, de précieux points de Coupe du Monde, un total de 140'000 francs suisses comme gain et pour certains, un ticket pour les Jeux Olympiques.

Les finales du Slopestyle, à midi, ont démarré sur un suspense intense. C’est finalement Sean Fitzsimmons qui est élu man of the day. Le jeune Américain, relativement inconnu, a réalisé la meilleure descente de la journée avec un score de 80,91 points devant le Norvégien Staale Sandbech et l'Américain Jake Canter, troisième.

Dans l'épreuve féminine, la rideuse australienne de 21 ans, Tess Coady, a dominé la compétition lors d'une finale palpitante, en réalisant les deux meilleures descentes de la journée, ce qui lui a permis de remporter son tout premier titre au Laax Open, devançant la gagnante de la Coupe du monde 2020/21, l'Autrichienne Anna Gasser, et l'Allemande Annika Morgan.

© Ruggli

Le point culminant du LAAX OPEN 2022 a été la finale nocturne du Superpipe sous les projecteurs. La liste de départ était remplie de noms illustres, dont la superstar américaine Chloe Kim, qui a remporté la victoire devant la Japonaise Ono Mitsuki et l'Espagnol Queralt Castellet en troisième position, ainsi que la superstar Shaun White, qui a pris la troisième place derrière le vainqueur Hirano Ayumu du Japon et le héros local Jan Scherer en troisième position.

Cette année encore, le spectacle était en rendez-vous. La saison s’annonce très très bien.

