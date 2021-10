La compétition de VTT la plus rude du monde n'a pas déçu. Notre compatriote Thomas Genon a terminé 7ème dans l'Utah et a ainsi confirmé sa place parmi les meilleurs riders du monde. Le Canadien Brandon Semenuk a remporté la compétition pour la 4ème fois déjà. Et cela a donné des images spectaculaires !

Les rudes montagnes autour de la ville américaine de Hurricane ont été le champ de bataille de la vingtième édition de la légendaire compétition de VTT Red Bull Rampage. Notre compatriote Thomas 'Tommy G' Genon a participé pour la huitième fois et après deux courses impressionnantes, il a terminé septième. Après huit jours passés à creuser, à tailler et à sculpter leurs propres sauts dans la roche, les participants sélectionnés ont dévalé la pente sur leurs vélos spécialement adaptés. Le résultat ? Des runs brillants et des tricks à couper le souffle. C'est le Canadien Brandon Semenuk qui a finalement remporté la victoire - pour la quatrième fois déjà ! - avec Kurt Sorge en deuxième et Reed Boggs en troisième place.

© Red Bull Content Pool

« C'est génial d'être à nouveau ici ! Le Red Bull Rampage est vraiment quelque chose de spécial. Quand tu es au sommet de la montagne, juste avant de dévaler la piste, tu es seul au monde. Et ensuite, tu descends avec toute ta concentration pour montrer tes talents. C'est indescriptible. J'ai pu montrer tout ce que je voulais. Les limites de notre sport sont repoussées ici à maintes reprises, et je suis vraiment ravi d'en faire partie. » déclare Thomas Genon.

Le concept du Red Bull Rampage est simple. Les coureurs et leur équipe doivent « shaper » (tailler, construire) leur propre piste dans la roche américaine. Ils ont quatre jours pour le faire, suivis de quatre jours d'entraînement avant le jour-J. Ils ont donc l’occasion de tout tester sur le vélo et de déterminer quels tricks ils intégreront dans leur « ligne ». Le jour de la compétition, ils ont deux tentatives pour descendre aussi rapidement et élégamment que possible. Un jury donne des points. Le coureur avec le plus de points gagne. En 2019, ce fut le Canadien Brandon Semenuk qui décrocha la victoire pour la troisième fois. L’événement avait malheureusement été reporté en 2020 à cause de la crise sanitaire. En 2021, c’est donc à nouveau Brandon Semenul qui décrocha la victoire, entrant ainsi dans l’histoire avec 4 victoires.

© Red Bull Content Pool

Tommy G est depuis plusieurs années l'un des leaders mondiaux absolus du VTT. Il l'a confirmé lors de toutes ses participations au Red Bull Rampage. Il y a beaucoup de grands champions sur la liste des participants de cette année, mais une chose est sûre : Tommy G est le seul venant d'un pays sans montagnes. Ce n’est pas une nouvelle quand on dit que la Belgique n’est pas le pays le plus montagneux au monde. Cependant, Thomas a tout de même réussi à se hisser au top niveau, démontrant par la même occasion son style unique et sa détermination.

© Red Bull Content Pool



Résultats du Red Bull Rampage 2021 :

Brandon Semenuk – 89 points Kurt Sorge – 88,33 points Reed Boggs – 87 points Cam Zink – 86,33 points Tyler McCaul – 78,33 points Kyle Strait – 77,66 points Thomas Genon – 77 points Ethan Nell – 73,33 points Jaxson Riddle – 72,66 points Szymon Godziek – 54,33 points Tom Van Steenbergen – 0 points Vincent Tupin – 0 points

Best Trick Award - Tom Van Steenbergen (frontflip drop)

Best Style Award - Jaxson Riddle

© Red Bull Content Pool

Pour suivre les aventures de Thomas Genon:

https://www.instagram.com/thomasgenon/?hl=fr

Retrouvez l’ensemble de l’actualité VTT sur FreeRide by DH les Sports +

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/