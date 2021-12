Repousser toujours plus loin les limites du sport. Voici comment on pourrait résumer l’année 2021. Les athlètes du monde entier se sont mobilisés pour faire progresser le secteur des sports extrêmes pour notre plus grand plaisir.

Des exploits toujours plus dingues

La liste est longue… très longue. Les athlètes du monde entiers nous ont encore fait rêver cette année. Du double frontflip de Tom Pagès au Red Bull X-Alps de Thomas de Dorlodot, en passant par le Freeride World Tour et les Rampage, 2021 ne fut pas une année reposante dans le monde des sports extrêmes. Nos athlètes Belges au sommet de leur art, des projets plus fous les uns que les autres et toujours plus de passion. Revivez 2021 en vidéo.

© Monster Energy

L’année des Red Bull X-Alps de Tom de Dorlodot

Durant cette année, nous avons eu l’occasion de suivre le parapentiste Belge Thomas de Dorlodot au départ des mythiques Red Bull X-Alps 2021. 33 athlètes du monde entier ont pris le départ de la 10ème édition de Red Bull X-Alps - la course d'aventure la plus dure au monde mêlant parapente, course à pied, bivouac et orientation. Départ le dimanche 20 juin, ils traversent les Alpes en parapente et à pied sur 1.238 kilomètres, de Salzbourg au Mont Blanc et retour. La course se déroule à travers cinq pays : Autriche, Allemagne, Suisse, France et Italie. Les 33 participants ont pris le départ à Salzbourg. Passant par divers points de contrôle, ils se dirigent vers l'emblématique Mont Blanc avant de revenir à la ligne d'arrivée à Zell Am See, en Autriche. Notre compatriote Tom de Dorlodot était au départ pour la huitième fois !

© Red Bull Content Pool

Une édition du Freeride World Tour marquant l’histoire

La finale du Freeride World Tour 2021 s’est tenue le mardi 23 mars à Verbier, en Suisse. Comme chaque saison, l’étape finale, à savoir « l’Xtreme Verbier », permet de départager les riders et de couronner les grands gagnants. Une dernière étape toujours plus impressionnante d’année en année. Cette 25ème édition de l’Xtreme Verbier a réuni à son départ, des athlètes plus puissants les uns que les autres.

En snowboard femmes, Marion Haerty (FRA – 1ère Place) réalise un sans-faute, et achève sa saison 2021 en gagnant chacune de ses compétitions. Première athlète de l’histoire du freeride à réussir cette performance, elle s’offre une ligne fluide agrémentée de trois sauts imposants effectués avec une confiance inébranlable qui lui est propre.

© Freeride World Tour // Soren Rickard

Le triathlon atypique Nanok Expedition en préparation

Durée toute l’année 2021, nous avons suivi les deux aventuriers Belges de Nanok Expedition. Nanok Expedition c’est un exploit sportif prenant vie au Groenland. Un triathlon atypique et unique en son genre combinant successivement une traversée de :

· 600 km à ski le long du Cercle Polaire Arctique

· 1000 km en kayak de mer

· 1 km vertical d’escalade pour l’ouverture d’une voie ‘big wall’ en terrain d’aventure.

« Si tes rêves ne te font pas peur, c’est qu’ils ne sont pas assez grands ». Gilles et Nathan, deux Belges, n’ont pas eu peur de voir grand, très grand. Ils se sont lancés le défi fou de réaliser, en avril 2022, un triathlon au Groenland combinant expédition polaire, kayak de mer et escalade sur une durée de 5 mois, en autonomie totale.

© Nanok Expedition

Des Red Bull Rampage historique

La compétition de VTT la plus rude du monde n'a pas déçu. Notre compatriote Thomas Genon a terminé 7ième dans l'Utah et a ainsi confirmé sa place parmi les meilleurs riders du monde. Le Canadien Brandon Semenuk a remporté la compétition pour la 4ème fois déjà. Et cela a donné des images spectaculaires ! Notamment, Brandon et sa fourche simple offrant des tricks encore jamais vus sur les montagnes de l’Utah. On retiendra également l’énorme frontflip drop de Tom Van Steenbergen.

© Nanok Expedition

Le nouveau média sports extrêmes : FreeRide by DH les Sports+

2021 est également l’année qui a vu naitre la nouvelle section aventure et sports extrêmes de La DH les Sports+. Nous sommes partis d’un constat. Malgré la quantité importante d’athlètes Belges performants au plus haut niveau mondial, trop peu de leurs performances et projets étaient mis en avant. Il nous tient à cœur de soutenir nos sportifs Belges. Nous ne manquerons évidemment pas de couvrir l’actualité internationale. Retrouvez par exemple l’intégralité du Freeride World Tour 2022, les compétitions de la World Surf League ou encore les multiples événements de chez Red Bull et Monster Energy.

Cette nouvelle section proposera du contenu allant de la couverture d’événements aux présentations d’athlètes en passant par des reportages sur les cultures alternatives et des découvertes de matériels et de lieux. Un large paysage de disciplines toutes reliées par le même mot ; la passion. Notre objectif est de faire découvrir au plus grand nombre cette culture des sports d’action et d’aventure.

© FreeRide // JB Liautard

Retrouvez toute l’actualité sports extrêmes et aventure sur FreeRide by DH Les Sports+.

