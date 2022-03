C’est dans les Alpes françaises, à La Clusaz, que s’est organisée la Coupe d’Europe de Slopestyle et Big Air 2022. La Clusaz est un des berceaux en France du ski Freestyle et du ski Freeride. Ses champions, d’Edgar Grospiron à Candide Thovex en passant par Loïc Collomb-Patton.

La Clusaz, une fabrique à champions. Ses champions, d’Edgar Grospiron à Candide Thovex en passant par Loïc Collomb-Patton, n’ont cessé de faire évoluer leurs disciplines et le monde du ski plus généralement. Ici, la montagne est enracinée à son histoire et le regard tourné vers l’avenir. De décennie en décennie, La Clusaz s’est forgée une identité unique grâce à son terrain de jeux et son accueil chaleureux. Un savant mélange d’art de vivre à la montagne et de culture glisse connectée qui ne laisse pas indifférent. La Clusaz anime une véritable communauté qui sait partager et valoriser son patrimoine naturel, culturel, architectural et gastronomique. On y retrouve par exemple le LCZ, la communauté ride made in La Clusaz. L’ensemble étant soutenu par le Club des Sports de La Clusaz ayant vu passer les plus grands.

© La Clusaz

Le camp d’entrainement des champions : Le Club des Sports

Fondé le 15 janvier 1931, le Ski Club de La Clusaz célébrait l’année passée son 90e anniversaire. Tout le monde s’accorde aujourd’hui à dire que La Clusaz reste un formidable réservoir des équipes de France. On y retrouve des skieurs de tout horizon, toutes disciplines mais tous animés par le même amour de la montagne et du dépassement de soi. On retrouve également des figures indéboulonnables comme Antoine Rachel, 20 ans de boutique au rayon freestyle.

« À La Clusaz, il n’y a pas d’inégalité entre les disciplines. Dans certains clubs, c’est un peu la guerre si tu ne viens pas de l’alpin. Chez nous, il y a énormément de respect entre les coachs et les athlètes de chaque discipline », explique Benoît Buratti, cinq saisons en équipe de France de slopestyle et big air.

© La Clusaz

Coupe d’Europe de Slopestyle et Big Air

La station organisait en février 2022 la Coupe d’Europe de Slopestyle et Big Air réunissant les meilleurs skieurs freestyle du circuit continental. Les riders étaient présents pour s’élancer sur des kicks de plusieurs mètres de haut et envoyer toujours plus de tricks. Cet événement s’inscrivait dans la « LCZ FREESTYLE WEEK » : 5 jours dédiés au ski freestyle avec la crème des skieurs freestyle du moment. Un événement mettant en avant les jeunes talents de demain, les futurs très grands skieurs au style innovant. De nombreuses nationalités étaient au rendez-vous. Le tout sous l’œil des légendes de la station.

© Alexandre Buslain

LCZ, la communauté ride

La ride est un mode de vie à La Clusaz. C’est pourquoi les riders locaux se rejoignent sous la bannière LCZ pour faire vivre cet esprit. Freerideurs, freestyleurs, freerandonneurs… et tous ceux qui se sentent libres de vibrer au rythme de la glisse. LCZ c’est donc des pratiquants assidus ou des amateurs qui participent à l’organisation d’évènements ride tout au long de la saison. C’est aussi une boutique de vêtements, de belles images de ski sur les réseaux sociaux et surtout une production de films tournés dans et avec les gens des Aravis.

© Alexandre Buslain

La Clusaz est également réputée pour la qualité de ses infrastructures ride, dont le LCZ Park ayant accueilli l’étape de Slopestyle de cette Coupe d’Europe de ski Freestyle. LCZ, le groupement de riders locaux profite toute la saison d’un snowpark à la hauteur de ses ambitions à La Clusaz. Le LCZ Park propose un espace ludique à tous les amateurs de freestyle ! Une multitude de modules (big air, rails, box...) est à disposition durant toute la saison pour permettre aux skieurs fous d’exprimer leur créativité grâce aux tous nouveaux rails modulables. Les formes de rails les plus demandées sont mises en place : Rail down, Rail Plat descente, Pipe-Line Down, Box descente plat descente, Rainbow box, Canon rail, Pool Jam, Close Up, etc…

© Alexandre Buslain

« J’adore rider ici car il y a vraiment de tout ! Tu peux faire du ski le matin en mode « back Country » sur le massif de Balme ou de l’Etale, et ensuite aller t’entraîner sur les nombreux modules du Snowpark l’après-midi. Un terrain de jeux incroyable et varié ! Et quand je skie à La Clusaz, je ne suis jamais seul. Mes amis sont toujours présents pour aller filmer, ou juste partager un moment en montagne, tous ensemble. » explique Ben Buratti, ambassadeur du ski Freestyle/Freeride à La Clusaz.

Une station avec ses athlètes qui risque d’encore faire parler d’elle dans les années à venir.

© La Clusaz

Retrouvez l’intégralité de l’actualité snow sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/