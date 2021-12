Après une année difficile à cause d’une blessure au genou. L’hawaiien etait l’homme impossible a battre lors de cette dernière manche des Challenger Series. Cette épreuve permert aux surfeurs qualifiés d’être dans le circuit pro de 2022.

L’hawaiien a obtenu un 10 sur un run incroyable. Tout était là ! Un enchaînement ou le surfeur a placé un aerial, un gros turn très en profondeur puis un petit tube et enfin un second aerial sur la fin de sa vague qui met le coup de grâce. Il a obtenu la note de 18,03, là ou son principal concurrent Jack Robinson recevait un 15,03.

John John Florence remporte son deuxième Hawaiian Pro Haleiwa après une victoire il y a 5 ans .

