A l'instar de l'ultra trail, le cyclisme sur des distances ultra est une en plein essor, avec des épreuves qui émergent aux quatre coins du monde

La Belgique n'échappe pas au phénomène. Ainsi, du 20 au 24 juillet prochain aura lieu The Ardennes Monster, une épreuve de 1000 kilomètres au départ de Namur pour 18000 mètres de dénivelé positif, à travers les provinces de Namur, Liège et de Luxembourg à boucler en moins de 100 heures. Le tout en autonomie totale et, donc, sans assistance.

© DR

"Ayant précédemment lancé la Conquête des Ardennes, une randonnée permanente de 460km et 9000D+, j’ai poursuivi sur ma lancée en créant The Ardennes Monster", indique son organisateur Olivier van Elmbt. "Notre objectif est de proposer aux participants une aventure qui les emmène dans des recoins cachés et secrets, où il y a peu de trafic. J’ai littéralement passé des jours à reconnaître les plus belles routes et chemins des Ardennes belges."

L’itinéraire empruntera à la fois de nombreuses célèbres côtes, notamment celles de Liège-Bastogne-Liège (Roche-aux-Faucons, Redoute, Rosier, Stockeu, Wanne, …) ou des classiques du Condroz (Mur de Huy et Citadelle de Namur). Mais aussi des murs très raides, moins connus mais tout aussi beaux. Il y aura au total plus de 30 côtes avec des passages à plus de 15-20% (Triple Mur de Monty, Montagne de la Croix, Thier de Huy, Thier de Coo, Mur de Maboge...).

© DR

L'objectif de l'organisation est de faire de cette nouvelle épreuve un rendez-vous incontournable de la planète ultra-cycling. "Le caractère extrême de l'épreuve, notre territoire mais aussi notre patrimoine riche lié au cyclisme belge sont autant d'éléments qui me font croire au potentiel du concept."



Le Top 20 des côtes de The Ardennes Monster