Qui n’a jamais eu envie de prendre le large ? Partir avec sa famille et déconnecter de tout le reste. Partir à l’aventure avec comme seul horizon, l’océan. C’est ce que le Belge Tom de Dorlodot, accompagné de sa femme Sofia et de leur jeune garçon Jack, a décidé de faire. Embarquez avec eux en regardant leur dernier film.

« On est parti avec Sofia et notre petit garçon Jack qui avait alors 11 mois. Donc c’est probablement l’un des enfants les plus jeunes qui a traversé l’Atlantique. » déclare Tom de Dorlodot avec le sourire.

Traverser l’océan Atlantique n’est pas anodin, et le faire en famille avec un enfant en bas âge encore moins. Pourtant, c’est bien le rêve que Tom et Sofia ont toujours eu. Une envie de se déconnecter du monde tout en se rapprochant des siens. Après des années de préparations minutieuses, cette famille s’est lancée dans l’aventure. Accompagnés d’une équipe de production, ils ont réalisé un film retraçant cette aventure hors du commun.

Retrouvez le film entier : https://www.youtube.com/watch?v=CspchZTvTBk&t=346s&ab_channel=SEARCHProjects

© Thomas de Dorlodot

« Le film est assez génial parce que c’est un film un peu plus intimiste qui parle plus de nous, de notre famille, de notre esprit d’aventure, de notre envie de voyage et de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux endroits. Et donc, c’est un très beau film qui a été monté et filmé par l’équipe de Search Projects avec les gars de Girafeo. On est revenu avec un film qui nous ressemble et c’était pour nous important de partager ce qu’on a vécu à bord. » explique Tom de Dorlodot.

Ce projet s’inscrit dans la lignée des aventures de l’équipe Search Projects. Avec pour devise "Light is right", l'équipe avait l'habitude de voyager avec pour seuls bagages un parapente et un appareil photo. Dès le début, ils savaient que la vraie valeur de leurs aventures était ce sentiment heureux de partager des souvenirs à travers des photos et des vidéos avec leurs amis à leur retour. C’est suite à cette envie de partager du contenu inspirant que les marques ont commencé à montrer un réel intérêt pour SEARCH. Aujourd’hui, ce ne sont pas les idées qui manquent, beaucoup de beaux projets sont à venir.

© Thomas de Dorlodot

Suivez toutes les aventures de Thomas sur ses réseaux sociaux :

Instagram: @tomdedorlodot (https://www.instagram.com/tomdedorlodot/)

Instagram : @searchprojects (https://www.instagram.com/searchprojects/)

Facebook: @thomasdedorlodot (https://www.facebook.com/thomasdedorlodot/)

Search Projects: https://www.searchprojects.net/

© Thomas de Dorlodot

