« Le Hielo Continental a une beauté et une importance unique, et avec la crise climatique, le champ de glace se détériore de plus en plus. C'est l'un des rares endroits comme celui-ci sur la planète » explique Fernanda Maciel. Un terrain de jeu immense pour les deux athlètes et une belle démonstration de puissance féminine.

La Patagonie est l'un des endroits les plus sauvages de la planète, avec des conditions climatiques difficiles, des vents violents et des glaciers inhospitaliers. La coureuse brésilienne Fernanda Maciel en a fait l'expérience il y a douze ans, lorsqu'elle a tenté la célèbre traversée Circo de los Altares, également connue sous le nom de La Vuelta al Hielo, mais a dû faire demi-tour en raison du mauvais temps.

La traversée autour du Hielo Continental, le troisième plus grand glacier au monde, dure 6 à 8 jours et se termine à El Chaltén, en Argentine. Maciel, qui est également avocate spécialisée dans l'environnement, est retournée ce mois-ci en Patagonie dans le but de terminer l'itinéraire avec Kaytlyn Gerbin, coéquipière The North Face.

Un retour en force

« Je suis retournée en Patagonie pour essayer à nouveau et vivre l'expérience du Hielo Continental. La traversée est brutale et difficile, et il faut une fenêtre parfaite pour pouvoir la terminer avec une météo et une logistique alignée. Les conditions difficiles de la Patagonie ont coûté la vie à de nombreux amis, c'est pourquoi je reviens ici avec beaucoup de respect. J'ai invité Kaytlyn Gerbin à être ma partenaire sur cet itinéraire. Nous utiliserons des cordes et du matériel technique pour courir sur la glace, j'avais donc besoin d'une partenaire qui ait une grande expérience de ce type de terrain, qui puisse gérer des conditions difficiles et courir pendant des heures. » déclare Fernanda.

Un itinéraire impressionnant

La traversée commence au pont du Rio Eléctrico, et entre dans une forêt en passant par Piedra del Fraile, puis en traversant le puissant Río Electrico. De là, elle continue jusqu'à La Playita, suivie d'une tyrolienne et d'une montée au-delà de la "Laguna de los 14" pour atteindre l'entrée du glacier Marconi. À partir de là, il faut encore parcourir 30 km sur le glacier, en naviguant entre les crevasses dans la partie la plus éloignée de l'itinéraire. Le point le plus imposant se trouve au milieu du champ de glace Hielo Continental, le célèbre amphithéâtre Circo de los Altares. Le Circo de los Altares est situé près de la frontière entre le Chili et l'Argentine, avec en toile de fond les célèbres "grandes parois" du Fitz Roy, du Cerro Torre et du Torre Egger.

« Le terrain ici est sauvage. Courir ensemble sur une corde tout en sautant par-dessus des milliers de crevasses a été une expérience incroyable. Nous avons eu la chance d'avoir de bonnes conditions et une belle journée après tant de jours de mauvais temps ici en Patagonie » explique Kaytlyn.

Des conditions compliquées

« Les conditions de la glace changent constamment. Il peut y avoir de la glace bleue ou de la neige fraîche qui cache les crevasses, avec des ponts de neige qui deviennent très dangereux dans la chaleur de la journée. Lorsque la glace est dans un état stable et sûr, nous pouvons courir, et lorsque ce n'est pas le cas, nous testons le terrain et traversons avec prudence. Le sauvetage en crevasse était quelque chose que nous avons beaucoup pratiqué avant de commencer cet itinéraire » développe Fernanda.

Et enfin, l’exploit

Après avoir quitté le Hielo Continental, l'itinéraire monte le célèbre Paso del Viento, en longeant le bord du glacier Rio Tunel avant de traverser une autre tyrolienne. De là, il passe la Laguna Toro et une dernière montée éreintante avant de terminer à l'entrée du Parc National des Glaciers, pour un total de près de 50 miles de distance. Avec un temps total de 13 heures et 15 minutes, les deux athlètes sont arrivées, épuisées, mais heureuses de l'expérience et d'un nouveau record pour cette traversée tant attendue. Leur temps est près de sept heures plus rapides que tous les précédents "temps les plus rapides connus" sur cette traversée.

« Le Hielo Continental a une beauté et une importance unique, et avec la crise climatique, le champ de glace se détériore de plus en plus. L'ensemble du glacier de Patagonie fait plus de 200 miles de long, et c'est l'un des rares endroits comme celui-ci sur la planète. C'est vraiment un endroit spécial » déclare Fernanda Maciel.

