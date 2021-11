Avant l’arrivée de l’hiver, et sans aucun doute pour nous redonner l’envie de dévaler les pentes enneigées, le skieur de freeride italien, Markus Eder présente Ultimate Run. Dix minutes pleines d’intensités, des vues époustouflantes et un ski d’exception !. En 2019, quand Markus annonce qu’il tire un trait sur le Freeride World Tour pour se consacrer à la vidéo, personne ne pense à un tel projet. Ultimate Run, c’est deux ans de travail pour trouver le « Run » parfait. Du sommet de Zermatt à la vallée italienne de son enfance, Markus passe par toutes les subtilités du ski. Des immenses pentes enneigées, au milieu des crevasses, puis dans les rues de Klausberg ou il a débuté le ski jusqu’a une ville minière, véritable aire de jeux pour des tricks phénoménaux.

Il a fallu 90 jours de tournage avec une équipe hyper motivée et surtout de grands professionnels du ski. Quand on demande à Markus, quel est le trick le plus improbable ? « Celle du backflip depuis le camion est assez marrante. Mon pote Tofi a utilisé celui de sa boîte de construction, et le seul moment où j'avais assez d'élan pour rentrer le trick, c'est lorsqu'il se crashait contre un mur de glace. Il devait donc freiner tard et foncer droit dans le mur. Autant dire que le camion était pas mal amoché à la fin. Le passage sur le rail de Klausberg a aussi été compliqué à réaliser, puisqu'il a nécessité plus de 200 tentatives. » Il y en a eu des chutes, il suffit de voir le making-off du film pour se rendre compte du nombre de prise de vue pour certaine scènes. Mais le résultat est juste bluffant, la ligne parfaite, les sauts incroyables, les tricks sensationnels, et un freerideur de haut vol ! De quoi bien amorçer la saison a venir après deux années qui pour certains ont été prolifiques, mais qui pour d’autres était synonyme de Covid.