Un triathlon au Groenland ? C'est le défi de Gilles et Nathan, deux aventuriers Belges. NANOK, triathlon polaire de 5 mois en ski, kayak et escalade au Groenland, au service de la science. Sioux productions prépare un film documentaire qui en relatera les exploits fantastiques.

En avril 2022, Gilles et Nathan, deux Belges, débuteront leur expédition hors du commun. Ils se sont lancés le défi fou de réaliser un triathlon au Groenland combinant expédition polaire, kayak de mer et escalade sur une durée de 5 mois, en autonomie totale. Sioux productions prépare un film documentaire qui en relatera les exploits et ils ont besoin de vous !

Participez à la campagne crowdfunding destinée à produire ce film et prenez part à cette expédition hors du commun. De nombreuses contreparties sont prévues pour les généreux contributeurs : des invitations à l'avant-première du film, du vin wallon bio cuvée spéciale Nanok, des prélèvements de neige nominatifs, un coup de fil par satellite depuis le glacier, une journée et nuit en falaise en Belgique avec les explorateurs ou encore les kayaks de l'expédition...

© Nanok Expedition

Synospsis du film: Face à l’étendue désertique de l'inlandsis et à la brûlure glaciale du vent qui gifle leur visage à plus de 100 km/h, Gilles et Nathan, la trentaine balbutiante, prennent conscience de l’insolence de leur projet. Une expédition inédite de cinq mois à ski, en kayak de mer et en escalade sans assistance à travers le Groenland, l’un des coins les plus hostiles du globe. Tout au long du voyage, ils collectent de précieuses données environnementales pour trois centres de recherche belges.

Comment deux Bruxellois ordinaires en viennent-ils à entreprendre ce projet extraordinaire ? Qu’est-ce qu’être explorateur en 2022, quand il n’y a plus de terres à découvrir mais une planète à préserver ?

Nanok est un documentaire d’aventure et de science de 52 minutes, coproduit avec la RTBF avec le soutien de CO2logic.

© Nanok Expedition

Xavier Ziomek, réalisateur du documentaire Nanok : « J’ai réalisé une série documentaire pour la RTBF (Les Gardiens de l’Antarctique) pour laquelle j’ai passé un certain temps sur la station polaire Princess Elisabeth. Donc j’avais cette expérience d’un tournage en conditions extrêmes. Mais très vite, le contraste entre les deux projets m’a sauté aux yeux. En Antarctique, on était une quarantaine, motorisés et même si on passait la journée dehors, on dormait dans la base chauffée. Gilles et Nathan seront deux, n’évolueront qu’à la force de leurs bras et jambes et n’auront pas d’autre abri que leur tente. Et moi aussi du coup. Aussi, l’Antarctique est un continent inhabité, dédié à la science, qui n’appartient à personne. Même s’il existe un code de conduite implicite, on ne risquait pas de déranger un peuple, une faune ou une flore. A contrario, le Groenland est habité, avec une biodiversité variée. Ce grand écart entre pôles sud et nord, entre base scientifique organisée et aventuriers solitaires m’a donné envie de reproduire cette expérience cinématographique de l’aventure et de la science. »

© Nanok Expedition / Sioux Productions

Viviane de Laveleye, productrice, Sioux productions : « Nous sommes une jeune boîte de production, nous créons du contenu pour les autres et développons nos propres projets de films ou créations sonores, principalement documentaires. Jusqu’à maintenant on a surtout travaillé sur des sujets liés à la culture, la planète, la science. Ce qui nous a plu dans ce projet Nanok, c’est le dynamisme contagieux de Gilles et Nathan et puis l’aspect scientifique de l’expédition. Aussi, on a une histoire polaire riche en Belgique avec des explorateurs qui ont marqué l’histoire. Nanok est la prochaine expédition polaire belge, et Gilles et Nathan sont peut-être la relève des explorateurs belges, surtout après le récent décès de Dixie Dansercoer, qui était d’ailleurs parrain de l’expédition et qui devait figurer dans le film. »

© Nanok Expedition

Xavier : « Le film interroge la notion d’explorateur. Qu’est qu’être explorateur aujourd’hui alors que la planète a été sillonnée dans les moindres recoins, qu’il n’y a plus rien à découvrir mais tout à préserver ? S’aventurer en 2022 peut difficilement se concevoir sans prendre en compte le défi environnemental. »

Viviane : « Le Groenland se trouve sur la ligne de front de la fonte des glaces arctiques Ce film est une occasion de vulgariser auprès du grand public la recherche autour du climat. Suivre deux aventuriers trentenaires dans de la science de terrain représente en outre un vecteur de récit plus accessible et attractif que les interviews de scientifiques. Loin de nos ancêtres conquérants, l’aventurier moderne n’est-il pas l’explorateur – et le héraut – des limites de l’Homme et de son habitat ? »

© Nanok Expedition

Nanok Expedition ?

De nombreuses démarches scientifiques ont été lancées afin d’apporter une dimension d’utilité publique au projet, et surtout, apporter l’expérience du terrain tant nécessaire aux scientifiques. Pour ceux qui n’ont pas encore entendu parler de ce projet atypique, Nanok Expedition est un exploit sportif prenant vie au Groenland. Un triathlon atypique et unique en son genre combinant successivement une traversée de

· 600 km à ski le long du Cercle Polaire Arctique

· 1000 km en kayak de mer

· 1 km vertical d’escalade pour l’ouverture d’une voie ‘big wall’ en terrain d’aventure.

Un projet ambitieux, innovant et passionnant. Vous désirez vous aussi participer d'une manière ou d'une autre à l'expédition ? Particulier, Entreprise, Expert aventurier ou tout simplement curieux, c'est possible ! Rendez-vous sur leur site pour plus d’informations : https://www.nanokexpedition.be/

© Nanok Expedition

