Le 20 juin 2021, le jour de son anniversaire, le Belge Thomas de Dorlodot était au départ de la course d’aventure la plus dure du monde, 1.238 kilomètres en parapente et à pied à travers les Alpes. Le film « Tom de Dorlodot, son aventure de haut vol » sera diffusé à partir du jeudi 21 octobre sur Club RTL et revient en détail sur la participation de notre aventurier au Red Bull X-Alps.

En juin 2021 et à 36 ans, notre Tom de Dorlodot s’est engagé pour la 8e fois sur cette compétition, qui a lieu tous les 2 ans. Dans ce film, Tom vous emmène littéralement dans son aventure. Il a été suivi par une équipe de production tout au long du Red Bull X-Alps. Tom explique, sur le vif et à posteriori, comment se vit une telle aventure, avec son lot d’émotions, de joies, de craintes et même de déceptions. Une aventure de haut vol, mais aussi un récit très terre à terre qui nous rappelle à quel point il convient d’aller à la rencontre de la montagne et des éléments en toute humilité.

Tom, parle nous un peu de cette course mythique… « Le Red Bull X-Alps est l’une des courses d’aventure les plus difficiles au monde. L’idée c’est de parcourir plus de 1200 kilomètres à pied et en parapente à travers les Alpes. Pendant une dizaine de jours, j’ai enchaîné les longues marches et les grands vols. Je suis vraiment allé chercher mes limites physiquement et mentalement. C’était extrêmement intense. Finalement, j’ai marché plus de 650 km avec un sac de 9 kg sur le dos. Rien que d’y repenser, j’en ai encore mal aux pieds ! »

Une journée type sur les X-Alps c’est : « Le réveil sonne à 4h30 du matin. Je prends rapidement mon petit déjeuner et je démarre à pied à 5h00 précises. Je parcours 35 kilomètres sur les sentiers de montagne, je monte 1500 mètres de dénivelé positif et je décolle vers 10h30. Si la journée est bonne, je fais150 km en vol, j’atterris vers 18h00 et je marche encore une trentaine de kilomètres jusqu’à 23h00. » explique le parapentiste.

Le film « Tom de Dorlodot, son aventure de haut vol » sera diffusé à partir du jeudi 21 octobre sur Club RTL.

« Nous avions vraiment envie de raconter cette aventure incroyable. Le réalisateur de SEARCH Projects, Benoît Delfosse, m’a suivi pendant toute la course. Il est revenu avec des images magnifiques et une belle histoire à raconter. C’était un challenge de taille de produire un film en pleine compétition. Je pense qu’il a relevé le défi haut la main. Je suis vraiment très heureux d’avoir l’opportunité de diffuser ce programme à la TV et de partager mon aventure avec le grand public ! Le partage, c’est aussi une de mes grandes motivations à travers ce genre de défi et d’aventure. J’espère que ça vous plaira ! » - Tom de Dorlodot.

Seuls les athlètes les plus forts sont sélectionnés pour le Red Bull X-Alps, tant sur le plan physique que mental. Après tout, il s'agit d'une lutte contre les autres participants, les Alpes, les conditions météorologiques souvent très difficiles, et surtout contre soi-même. Lors de la première édition en 2003, 3 athlètes ont atteint l'arrivée. En 2005, 2009 et 2011, seuls deux athlètes et en 2017, cinq participants ont franchi la ligne d'arrivée. Tom de Dorlodot a terminé pour la première fois lors de sa septième édition. En 2019, il a terminé à la dixième place.

« Je me sens complètement prêt à donner le meilleur de moi-même », déclarait Tom de Dorlodot quelques jours avant la course. « L'année a été très intense de toute façon. Ma petite fille est née en mars, j'ai donc eu des journées d'entraînement très longues suivies de nuits très courtes. La préparation parfaite pour la course (rires). Il y a tant de choses auxquelles il faut penser : étudier le parcours, faire attention à son alimentation, s'assurer que l'on est physiquement prêt et que tout est en ordre sur le plan logistique ... Les préparatifs se sont déroulés sans problème et je me sens prêt, même si on ne peut jamais être totalement préparé pour une course aussi extraordinaire. » conclut le parapentiste Belge.

