Un rail de 154,49 mètres à ski, et un record du monde pour le skieur freestyle suédois Jesper Tjäder.

Sports ExtrêmesVidéo

Eric Guidicelli

En préparation depuis six ans, le suédois a établi un record du monde validé par le Guinness Book dans la catégorie «La plus longue course sur rails à skis ». Après ses vidéos Unrailistic, Unrailistic 2.0 et plus récemment The Game Show, qui ont toutes repoussé les nouvelles limites du freeski, Jesper Tjäder met une fois de plus la pression !