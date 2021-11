C’est le dernier projet du snowboardeur professionnel Seppe Smits avec la marque de ski Made In Belgium Gerondal ; la construction de A à Z d’un splitboard. Un film retraçant le développement et le test de la board sera présenté au festival de films Montagne en Scène cette année. Un film à ne pas rater.

Un splitboard 100% Belge, fabriqué avec des matériaux locaux et des acteurs belges, voici le nouveau défi relevé par la marque de ski belge Gerondal et le snowboardeur pro Seppe Smits. Dans leur dernier projet appelé « Ride 694 », ils confectionnent cette board et la testent lors d’un trip au Mont Rose. Des images à couper le souffle, une mise en lumière sur la construction de skis et snowboards et une passion commune pour la montagne et le dépassement de soi.

Un projet qui s’inscrit dans une période où la randonnée a la cote. Le développement des splitboards a pris de l’ampleur auprès d’un public désirant toujours plus se rapprocher de la nature.

« Le splitboard c’est vraiment quelque chose qui a explosé ces dernières années. En fait, on a le meilleur des deux mondes. On peut remonter en ski et redescendre en snowboard. Depuis quelques années, j’ai commencé à évoluer un peu plus vers le monde du Freeride et surtout le splitboard. J’ai découvert ça ces dernières années. Après, j’ai découvert qu’apparemment il y avait quelqu’un en Belgique qui construisait des skis artisanalement, de manière locale, avec des produits écologiques et ça m’a bien attiré. » explique Seppe Smits.

© Thibaut Lampe & Seppe Smits

Une préparation minutieuse

La marque de ski belge Gerondal est connue pour sa précision et son savoir-faire. C’était donc le partenaire idéal pour ce projet. Partageant une même passion, Seppe Smits et Pierre Gerondal ont mis en commun leur connaissance pour construire une splitboard digne de ce nom, et même plus encore.

« Les skis Gerondal privilégient le bois pour remplacer tous les matériaux plastiques non-nécessaires à sa performance. Fabriqués à partir de bois durables, remplaçables et réutilisables, les productions sont composées de matériaux de haute technologie et de semelles issues de l’univers de la compétition. Pour chaque board, les essences de bois locales et les matériaux composites issues de l’industrie aéronautique ont été savamment étudiés afin de leur garantir à la fois une qualité supérieure et un look intemporel. » explique Gerondal.

© Thibaut Lampe & Seppe Smits

Une présentation au festival de films Montagne en Scène.

Depuis 2013, Montagne en Scène présente deux fois par an une sélection des meilleurs films de montagne, qu'il s'agisse de ski, d'alpinisme, de parapente ou encore d'escalade. Des films ayant pour point commun des images à couper le souffle, mais dont la force est surtout de présenter des aventures humaines extraordinaires. Une bouffée d'oxygène qui va vous pousser à réaliser vos propres rêves.

« Très excité de partager ce film du projet sur lequel j'ai travaillé. Un splitboard 100% belge ! "Ride 694" sera présenté à tous les festivals Montagne en Scène en Belgique ces prochaines semaines. Je serai présent à certaines dates, donc j'espère vous y voir. » déclare le snowboardeur belge.

Les protagonistes des films ont pris l’habitude de venir sur scène afin de répondre aux questions du public, pour notre plus grand plaisir ! Kilian Jornet, Alex Honnold, Ashima Shirashi, Chris Sharma, Denis Urubko, Sébastien Montaz, Nicolas Favresse, Sean Villanueva et bien d'autres ont déjà fait l'honneur de venir témoigner sur scène. Cette année, pour les dates belges, le public aura la chance de voir le dernier film du snowboardeur Belge Seppe Smits. Seppe sera également présent lors de la tournée belge afin de présenter son magnifique projet réalisé avec la marque de ski Belge Gerondal.

« C’est l’endroit ultime pour présenter ce film. Si j’ai la possibilité d’être sur place pour quelques projections, pour raconter l’histoire de la construction du splitboard et aussi du voyage au Mont Rose. Je pense que ça peut encore un peu plus toucher les gens. » conclut Seppe.

© Thibaut Lampe & Seppe Smits

