Pour ceux qui n’ont pas encore entendu parler de ce projet atypique, Nanok Expedition est un exploit sportif prenant vie au Groenland. Un triathlon atypique et unique en son genre combinant successivement une traversée de

· 600 km à ski le long du Cercle Polaire Arctique

· 1000 km en kayak de mer

· 1 km vertical d’escalade pour l’ouverture d’une voie ‘big wall’ en terrain d’aventure.

La partie Big Wall : Au terme de déjà 3-4 mois d'effort, ils termineront leur expédition par l'ouverture d'un "big wall" dans la région des fjords du Cap Farewell. En effet cette région est parsemée de nombreuses grandes parois de 1000 m et plus, et bon nombre d'entre elles n'ont encore jamais été gravies. Ils ambitionnent donc d'ouvrir leur propre voie en style "big wall" et de terminer leur expédition en hauteur et en beauté !

© Nanok Expedition

Dans le cadre de ce projet, les deux amis se sont rendus au Maroc, dans l’Anti-Atlas afin de peaufiner leur technique de grimpe en paroi naturelle. Déjà plusieurs voies ont été ouvertes par les deux amis.

Premier jour d’expédition au Maroc, première ouverture de voie. Une bonne voie pour se mettre en jambe, assez technique mais parfaite pour débuter. Deuxième jour, deuxième ouverture de voie. Les deux aventuriers enchainent les ouvertures, cette fois-ci sur une paroi un peu plus cassante. Mais une fois de plus, la grimpe s’est bien déroulée. Voila donc déjà deux voies ouvertes en deux jours. Une ouverture de voie consiste à réaliser la première trace, ascension d’une paroi pas encore répertoriée. Un excellent moyen donc pour s’entrainer sur des parois vierges.

Pour la suite du trip, ils prévoient de partir 3 jours en autonomie complète dans la montagne, afin de repérer les prochaines grosses voies à ouvrir. Cet entrainement permet de confirmer leur bonne cohésion d’équipe. Cette cohésion est également due grâce à leur expérience sur The Nose.

Leur ascension sur The Nose, dans le Yosemite, avait été le moyen parfait de renforcer les liens de l’équipe. Ils nous avaient racontés ce voyage vertical : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme/escalader-the-nose-une-paroi-de-1000-metres-de-haut-story-time-by-nanok-expedition-61557787d8ad581e989262a9

© Nanok Expedition

En guise de préparation, quoi de mieux que de s’attaquer à l’une des voies d’escalade les plus mythiques au monde. The Nose, à El Capitan dans la Vallée de Yosemite aux États-Unis. Réputée pour sa technicité, cette voie de Big Wall est réservée à l’élite de la discipline.

« On parle d’un Big Wall à partir du moment où c’est vraiment grand. Un bout de rocher vertical de plus de 500 mètres. Tu dois dormir sur la paroi pour arriver en haut. Tu as besoin de plusieurs jours. On part dans un voyage vertical. » raconte le Belge.

Un voyage vertical de 4 jours, en autonomie totale. Après de nombreux moments de doute, d’appréhension mais surtout de préparation minutieuse, les deux Belges se sont lancés sur la voie.

© Nanok Expedition

Le projet Nanok est accompagné par l’agence Clyde and Bonnie.

Clyde and Bonnie, alias Nicolas Hubin et Charlotte Creplet, accompagnent des entrepreneurs depuis plus de 10 ans dans le développement de leur projet. Cet accompagnement prend autant la forme de coaching que de formations, en Marketing Digital, Lean Methodology et Growth Marketing. Plus ça impacte, mieux c’est, évidemment…

Ils proposent également des services de consultance en Marketing Digital et Conversion Rate Optimisation. Ils interviennent dans l’optimisation du SEO et du référencement naturel ou payant, de l’Expérience Utilisateur (UX/UI), et du Content Marketing. Plus ça convertit, mieux c’est, évidemment…

Totalement anti-routines, ils mènent de front plusieurs projets à la fois, de préférence dans des secteurs totalement différents, et avec un maximum de challenge. Plus c’est disruptif, mieux c’est, évidemment…

