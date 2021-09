Les Red Bull Ice Cross 2019/2020, c’est 8 courses dans 7 pays et sur 3 continents. Un concept extrême fidèle aux événements Red Bull. Voici le récapitulatif de la saison.

Du 28 décembre 2019 au 7 mars 2020 se tenaient les Red Bull Ice Cross, le championnat de descente en patin à glace. Le concept ? Descendre le plus vite une piste en glace agrémentée de sauts, de bosses, … et arriver en bas le premier.

La finale de la saison était prévue à Moscou le 21 mars 2020. Cependant, à la suite des préoccupations de santé mondiale et des restrictions de voyages, la décision a été d’annuler l’événement. Le classement global reste donc comme il était après la course à Igora. Cameron Naasz est donc le vainqueur 2019/2020 du championnat Red Bull Ice Cross.

La saison féminine 2019/2020 des Red Bull Ice Cross, fut la saison la plus excitante de l'histoire de ce sport. La canadienne Jacqueline Legere est devenue la première femme à gagner 3 fois le championnat de ce sport.

Résumés des courses et classements :

Course 1 : Judenburg – Autriche (28/12/2019)

Homme : 1. DALLAGO Marco (AUT), 2. DALLAGO Luca (AUT), 3. URBAN Michael (CZE)

Femme : 1. MORAND Anaïs (SUI), 2. TRUNZO Amanda (USA), 3. WINDISCH Veronika (AUT)

Course 2 : Praloup – France (11/01/2020)

Homme : 1. NAASZ Cameron (USA), 2. DALLAGO Luca (AUT), 3. BRAUN Kilian (SUI)

Femme : 1. LEGERE Jacqueline (CAN), 2. TRUNZO Amanda (USA), 3. MORAND Anaïs (SUI)

Course 3 : Mont du lac – USA (18/01/2020)

Homme : 1. CROXALL Kyle (CAN), 2. NAASZ Cameron (USA), 3. MURLYCHKIN Dmitriy (RUS)

Femme : 1. TRUNZO Amanda (USA), 2. TREPANIER Myriam (CAN), 3. MEUWISSEN Tamara (USA)

Course 4 : Percé – Canada (01/02/2020)

Homme : 1. NAASZ Cameron (USA), 2. IULIANELLO Michael (USA), 3. CROXALL Kyle (CAN)

Femme : 1. LEGERE Jacqueline (CAN), 2. TREPANIER Myriam (CAN), 3. PLANTE Maxie (CAN)

Course 5 : Rautalampi – Finlande (08/02/2020)

Homme: 1. DALLAGO Marco (AUT), 2. CROXALL Kyle (CAN), 3. WORLING Robin (GBR)

Femme : 1. LEGERE Jacqueline (CAN), 2. MORAND Anaïs (SUI), 3. WINDISCH Veronika (AUT)

Course 6 : Yokohama – Japon (15/02/2020)

Homme : 1. NAASZ Cameron (USA), 2. CROXALL Kyle (CAN), 3. COX Steven (CAN)

Femme : 1. PLANTE Maxie (CAN), 2. LEGERE Jacqueline (CAN), 3. TRUNZO Amanda (USA)

Course 7 : Le Massif de Charlevoix – Canada (22/02/2020)

Homme: 1. CROXALL Kyle (CAN), 2. DALLAGO Marco (AUT), 3. FISHER John (CAN)

Femme : 1. TRUNZO Amanda (USA), 2. PLANTE Maxie (CAN), 3. LEGERE Jacqueline (CAN)

Course 8 : Igora – Russie (07/03/2020)

Homme : 1. DALLAGO Luca (AUT), 2. DE PAOLI Jim (SUI), 3. NAKARI Leevi (FIN)

Femme : 1. MORAND Anaïs (SUI), 2. ZONNE Justīne (LAT), 3. SENOTRUSOVA Victoria (RUS)