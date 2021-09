Notre légende du VTT de descente, Martin Maes, possède un incroyable Dirt Park dans son propre jardin. Et en plus de cela, cela lui tient à cœur de partager son sport, sa passion et son expérience avec les plus jeunes. Il n'y a donc pas de meilleur endroit pour développer ses compétences en VTT et pour tester de nouveaux set-ups que dans le légendaire Maes Yard. Lors des premières Red Bull Backyard Sessions, Martin a invité, en collaboration avec Vojo Magazine, quelques vététistes à passer au niveau supérieur.

« Donc ça s’organise dans mon jardin, j’ai la chance d’avoir deux superbes pistes pour m’entrainer au quotidien ici. Le but était, avec Red Bull et GT, d’inviter des gagnants à un concours qu’on organisait en collaboration avec Vojo Magazine. Et ces gagnants-là ont eu l’opportunité de venir essayer les bosses ici dans mon jardin. Ce fut une très belle réussite. Juste voir le sourire des gagnants au concours. C’est vrai que c’est quelque chose d’assez spécial à partager. » raconte Martin.

© Olivier Béart



Une journée qui s’est soldée par de belles rencontres, de beaux jumps et surtout un dépassement de soi dans un cadre idéal pour progresser. Martin est désireux de partager sa passion à l’image de son papa. En effet, son père a monté une école de VTT et encadre plus d’une centaine de jeunes. La passion du partage fait donc partie de la famille.

« C’est vrai que c’est quelque chose d’assez spécial à partager. C’est ce que mon papa a fait après sa carrière, il a créé une école VTT. C’est vraiment quelque chose de très important pour moi, partager ma passion et mon expérience. » explique le Belge.

© Jerome Degiovanni

Ce qui est sûr c’est que Martin n’est pas près de s’ennuyer. Avec un titre de champion du monde dans le viseur, le jeune Belge déborde d’ambition et se donne les moyens de concrétiser ses objectifs les plus fous. Ce n’est qu’un début !

« Le titre de champion du monde en Enduro World Series est vraiment l’objectif. Je cherche vraiment la performance ces prochaines années que ce soit en descente ou en enduro. Et mes objectifs sont clairs, être champion du monde dans les deux disciplines. » conclut Martin.

