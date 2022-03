Une nouvelle piste, un niveau de difficulté plus élevé et un parcours enchanteur dans les magnifiques montagnes de Serre Chevalier dans le sud-est de la France. Pierre Vaultier, double médaillé d'or olympique, est de retour sur les pistes avec un nouveau documentaire de 25 minutes intitulé Reshapes. Le snowboarder français s'attaque à une "ligne de rêve".

© Red Bull Content Pool

"C'était un énorme défi technique et sportif, nous n'avions aucune certitude que ça allait marcher, sans compter que la météo nous a joué des tours tout au long du tournage. Les sauts devaient être ultra précis, minutieux, les atterrissages étaient vraiment périlleux dans certains modules construits à flanc de falaise. Je n'avais absolument pas le droit à l'erreur, il n'y avait aucune marge de manœuvre pour dévier ou même pour freiner. Dès l'instant où je m'engageais dans la ligne, je devais aller jusqu'au bout. Reshapes n'est pas seulement cette nouvelle ligne, c'est avant tout l'histoire du long chemin que j'ai parcouru pour revenir au plus haut niveau." déclare Pierre.

Cette vidéo décrit une fois encore toute la beauté des sports de montagne. Une mise en scène intelligente et beaucoup de talent donne une vidéo unique, peut-être même une des meilleures vidéos de la saison ? Nous continuerons à suivre les vidéos ski et snowboard jusqu’à la fin de la saison, et même plus encore.

© Red Bull Content Pool

