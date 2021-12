Quoi de mieux qu’une première mondiale en BMX pour finir l’année 2021 ? C’est exactement ce que propose le jeune Tom van den Bogaard sur la chaine Youtube de Monster Energy. Le rider de 25 ans, originaire d'Aarle-Rixte aux Pays-Bas, est l'un des meilleurs riders BMX néerlandais et s'est imposé comme un athlète à succès en Europe. En temps normal, Tom voyage dans le monde entier pour participer à des compétitions dans la discipline du BMX park, mais à cause de la pandémie mondiale, ce n'était plus possible. Assis à la maison, Tom a eu l'idée de construire une gigantesque rampe dans son jardin et de tenter une première mondiale : un "360 Quadrupple Downside tailwhip".

© Monster Energy



Son parcours vers l’accomplissement n'a pas été facile, Tom a dû abandonner le combat à deux reprises en raison de deux chutes violentes qui l'ont mis deux fois KO et lui ont cassé la clavicule en plus d’une commotion cérébrale. Tom a donc passé plus d'un an sur ce seul trick.

Le 1er octobre 2021, il a finalement réussi sa figure et on peut officiellement dire qu'il est la première personne au monde à avoir réussi ce trick.

Après avoir coché ce projet sur sa liste de choses à faire, Tom peut désormais se concentrer pleinement sur sa qualification pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. En partie grâce à cette figure, Tom a de bonnes chances de se qualifier en tant que Néerlandais. Ce n’est qu’un début pour le jeune rider qui n’a pas fini de nous surprendre.

© Monster Energy

Retrouvez toute l’actualité BMX sur FreeRide by DH Les Sports+.

