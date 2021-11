« Et puis, dernière Coupe du Monde de la saison, je ne sais pas d’où je sors une course incroyable, mais je remporte la première Coupe du Monde en élite. Je pensais peut-être un jour obtenir une Coupe du Monde mais pas à 23 ans et pas de cette façon-là. » explique Maximilien Drion, les étoiles encore dans les yeux après cette impressionnante performance. Nous sommes revenus avec lui sur un hiver pas comme les autres.

C’est au Swisspeak Resorts de Zinal en Suisse que nous avons donné rendez-vous au Belge Maximilien Drion. Retour sur sa dernière saison hivernale au sommet de ses performances et de l’élite mondiale. Un hiver marqué par des résultats encore jamais obtenus pour le jeune Belge.

Tout a commencé par un début de saison plus calme. « Au début de la saison je disais que j’aimerais bien faire un TOP10 durant l’hiver » explique Maximilien. Un TOP10 qu’il obtient finalement assez rapidement, lors de la deuxième Coupe du Monde. Alors pourquoi s’arrêter là ? Il visait à présent les trois TOP10. Et à partir de là, les choses se sont enchainées assez rapidement. Un deuxième TOP10 et une 5ème place aux Championnats du Monde. Le défi des 3 TOP10 validé, pourquoi s’arrêter en si bon chemin ?

© Delaloye - ISMF

Lors de la dernière Coupe du Monde, Maximilien réalisa une course impressionnante, se classant premier en élite. Un résultat pratiquement inespéré, dit-il, pour le jeune Belge étant donné son âge et ses concurrents.

« C’est face aux majestueuses Dolomites, à Madonna-di-Campiglio, que cette finale de la Coupe du Monde allait avoir lieu. Avec 3 courses ; sprint, verticale et individuelle, en 4 jours, le programme s’annonçait chargé, mais également passionnant ! Même si avant d’aborder ces compétitions je considérais ma saison comme étant réussie, j’avais à cœur de venir déposer une jolie cerise sur le gâteau que fut cet hiver 2020/2021. » raconte Maximilien.

C’est sur la course verticale que le skieur-alpiniste démontra tout son talent. Maximilien nous raconte en détail comment il vécu cette journée unique.

« Parti en 4e ligne, je suis très vite venu me placer dans le top 10 puis le top 5. J’avais terminé 5e au championnat du monde il y a quelques semaines alors je me suis dit que c’était un risque calculé de venir me placer aussi rapidement aux avant-postes. La première partie du parcours était assez plate. Mes peaux glissaient extrêmement bien sur cette neige mouillée. Je n’ai pas eu l’impression que malgré mon départ rapide j’étais en train de me mettre dans le « rouge ». Je me sens bien et je ne veux pas laisser partir les premiers. Au moment où la pente commence à s’élever, je pointe en 3e position ! Je ne comprends pas ce qui se passe mais je me sens super bien, je ne m’inquiète pas et garde le même rythme. Devant moi, Davide Magnini mène la course mais je ne veux pas le laisser creuser un trop grand écart. Je me porte donc en 2e position, je suis 10m derrière Davide. Ensuite vient une partie plus plate, à nouveau j’ai l’impression que je glisse super bien. Je parviens à rattraper Davide sans créer d’effort supplémentaire. Un peu plus loin je prends même la tête de course !

© Valmassoi - ISMF



C’est parti ! J’y vais ! Rien ne peut m’arrêter. Mes seules pensées à ce moment sont « Continue à courir », « Ne te retourne pas » et « Personne ne te rattrapera ». Même quand la pente s’élève, je continue à courir, je me suis promis que je courrai jusque l’arrivée. Il y a deux arches à franchir. La première est rouge mais ce n’est pas l’arrivée. Quelques mètres après cette arche se trouve une deuxième et qui elle marque l’arrivée. Au moment de franchir la première arche, je me retourne brièvement pour voir où est Davide, je suis parvenu à créer un bel écart. A ce moment-là, je savoure, je mets mes deux bâtons dans une main et au moment de franchir la ligne d’arrivée, je lève le poing et pousse un cri de rage ! Je viens de remporter une Coupe du Monde !!

Personne n’en revient… et moi non plus ! Je suis choqué, ému, heureux, fier, reconnaissant. Dans ma tête et dans mon corps c’est un feu d’artifice. Ce qui me rend encore plus ému est de voir tous mes concurrents et amis venir me féliciter et partager ma joie. Ce moment est gravé à jamais.»

Si vous cherchez Maximilien, dans le petit village Suisse de Vercorin, il est très certainement en montagne, accompagné de son chien (et coach) Emmy, occupé à gravir les montagnes, les sommets et à dévaler les pentes. Un Belge au milieu des montagnes, c’est toujours étonnant mais comme il l’explique, il aime ce petit côté original.

© Delaloye - ISMF

Arrivé dans le Valais Suisse en 2008, il s’est très rapidement acclimaté à l’environnement et y a même développé une passion forte pour deux sports : Le ski-alpinisme et la course de montagne.

Son deuxième sport, le ski-alpinisme, est un sport jeune et trop peu connu. Il est donc compliqué d’en vivre. C’est pourquoi Maximilien tient à poursuivre un cursus scolaire à HEC Lausanne. Une situation complexe, une double vie mais une motivation telle qu’il excelle dans les deux milieux. Heureusement, le ski-alpinisme est récemment entré dans le programme des Jeux Olympiques d'Hiver de Milan Cortina 2026. Une excellente nouvelle sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir très bientôt sur FreeRide by DH les Sports+.

© Delaloye - ISMF

