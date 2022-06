Ce qui devait être un avant-goût du prochain Vendée Globe avec un parcours inédit au plus près du cercle polaire arctique avait pris des allures de catastrophe annoncée depuis quelques heures. Pour que les skippers engagés sur la Vendée Arctique ne revivent pas les drames qui ont endeuillé certaines éditions de l’Everest des mers ou de la Route du Rhum, la direction de course a pris la plus sage des décisions : stopper définitivement la course.

Il n’y a pas que les mers du Sud qui peuvent être méchantes et générer des vents de plus de 50 nœuds. Personne n’ignorait la difficulté de l’épreuve mais personne ne voulait vivre les épisodes des balises qui cessaient d’émettre après un chavirage pour que la seconde édition de la Vendée Arctique n’en devienne cruelle. Les phénomènes météorologiques qui sévissent à la chaîne sur le sud de l’Islande se seront révélés plus menaçants qu’espéré.