L’explorateur et aventurier Belge Louis-Philippe Loncke (44 ans) tente actuellement un défi surréaliste : Camper en l’air pendant une semaine sans descendre d’une plateforme de 5m². Il est suspendu par une grue à environ 10m du sol, équipé d’une tente, d’un réchaud à gaz, d’eau et nourriture. Il doit faire face aux éléments comme le froid, le vent, le mouvement pendulaire de la plateforme et surtout l’ennui.

« En expédition je suis en mouvement. Là je suis statique et c’est un défi mental que je ne connais pas » explique le Belge.

Un documentaire « Confiné dans ma Tente » sur le défi sera réalisé. L’installation #ConfinedinMyTent se situe en face de l’office du tourisme de Tournai du 15 au 22 décembre.

Le but de ce défi insolite :

« Via ce défi mental, je veux montrer ce que représente la liberté qui n'est jamais totale puisqu'elle dépend des lois, donc des autres. On dit "La liberté s'arrête où commence celle des autres." Sur la plateforme, je suis à 100% libre mais le périmètre de ma liberté est limité. J'espère récolter 100.000€ pour l'action Vivaforlife de la RTBF. Je restreins ma liberté temporairement et de manière choisie afin de pouvoir aider les personnes plus pauvres afin qu'elles puissent récupérer in fine un peu plus de liberté. » explique Louis-Philippe.

Suivez ce projet fou en direct sur http://www.confine.info/

Et accédez à la page de dons pour VivaForLife sur https://agir.vivaforlife.be/projects/suspendu-en-l-air-pendant-1-semaine

Un dernier mot pour finir ?

« Je voulais réaliser ce projet en décembre 2020 mais le Covid a décalé ce projet. Je ne suis pas du genre à abandonner un projet que j'ai dans mes tripes. L’'idée est venue en septembre 2020, je reviens d'expédition et un journaliste me demande si je ne ferai pas un jour une expédition près de chez nous... je lui ai répondu que je ne savais pas mettre l'Everest au milieu de la grand place de Mouscron. Par contre être confiné seul sur un endroit petit et qui peut un peu balancer et en plus au bord de l'hiver, le challenge matériel, physique et surtout mental est très grand. L'idée est venue en 2 minutes. » conclut Louis-Philippe.

