Ce samedi matin, vous retrouverez sur LesSportsPlus.be et dans votre DH le classement des 50 sportifs belges favoris des fans du plat pays ! Un Diable rouge détrônera-t-il Nafi Thiam, qui était n°1 l'année dernière ?Lundi matin, ce sera au tour du top 50 des sportifs étrangers préférés des Belges d'être dévoilé ! En attendant, on vous propose de découvrir dans la vidéo ci-dessus quels sont, dans le désordre, les cinq Diables qui ont été le plus plébiscités dans ce grand sondage.