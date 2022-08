Shaquem Griffin, amputé d'une main, quitte la NFL: "Je suis conscient de l'effet positif que j'ai sur les autres"

Amputé de la main gauche à quatre ans, en raison d'une malformation congénitale, Shaquem Griffin, dont le frère jumeau est toujours actif en NFL du côté de Jacksonville Jaguars, a décidé d'arrêter sa carrière après quatre ans en NFL. Drafté par les Seattle Seahawks en 2018, il a participé à 46 matchs avant de prendre la direction de Miami l'an dernier, équipe pour laquelle il n'a pas finalement pas joué. "Le football a toujours été mon...plan B", a notamment écrit Shaquem Griffin dans the Players'Tribune. "Il est temps maintenant de me consacrer à mon plan A."



Celui-ci devrait constituer en l'aide aux joueurs actuels et anciens dans leur reconversion.Le linebacker aura en tout cas inspiré beaucoup de monde, prouvant que rien n'est impossible, tant qu'on s'en donne les moyens. "Je suis conscient de l'effet positif que j'ai sur les autres", a expliqué Shaquem Griffin. "Je prends la parole dans les écoles et les universités afin de parler de l'importance de ne jamais douter de soi-même et de toujours mettre l'effort sans relâche dans la poursuite de ses rêves."