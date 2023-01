C’est très peu probable. À 45 ans, le Californien vit pour le football américain, qui lui a coûté son mariage avec Gisele Bündchen, le mannequin brésilien qui souhaitait voir son mari rester à la maison. Mais 40 jours après sa première retraite, fin janvier 2022, Brady reprenait du service. Seul.

Le quarterback, vainqueur de 7 SuperBowls et d’un nombre incalculable de records, va maintenant prendre quelques instants de réflexion, mais certains observateurs le verraient bien faire un dernier tour du côté de Miami ou Las Vegas. “Je vais rentrer chez moi et passer une nuit de sommeil, aussi bonne que possible ce soir, a déclaré Brady après la défaite face à Dallas. Il y a eu beaucoup d’attention portée sur ce match, donc ça va juste être un jour à la fois, vraiment.”