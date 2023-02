Du flag aux filles en passant par la reconnaissance par l’Adeps : le football américain en Belgique à l’heure du SuperBowl

Journaliste, amateur des sports US

Sports US

Les Chiefs et les Eagles peaufinent les tactiques, les génies du marketing mettent la dernière touche à leurs publicités renforcées par de nombreuses stars, Rihanna s’apprête à se déhancher pour le spectacle de la mi-temps, DJ Snake chauffe les platines : cela sent bon le SuperBowl. Le quoi ? La finale du championnat de football américain outre-Atlantique. Une occasion rêvée pour ce sport physique, mais fair-play, d’être mis en lumière. “Il faudrait en parler plus souvent....