Stanley Cup 2023: comment comprendre les règles de bases du hockey sur glace

Cette année, ce sont les Florida Panthers et les Las Vegas Golden Knights qui se disputent le titre tant convoité. La franchise du Nevada tient le bon bout puisqu’elle a déjà remporté deux victoires. Mais une surprise n’est évidemment pas à exclure.

Si le hockey sur glace compte quelques adeptes en Belgique, en Amérique du nord, c’est une religion faisant partie des sports les plus pratiqués et suivis. Mais comment appréhender ce sport qui reste somme toute assez confidentiel dans nos contrées ?

Combien de joueurs sur la patinoire ?

Le hockey sur glace est un sport qui oppose deux équipes, composées de cinq joueurs “de champ” et d’un gardien. Le but, tout simplement : inscrire plus de buts que son adversaire. Via la crosse, et pas le pied, qui peut permettre de pousser le palet.

Le hockey sur glace en NHL, c'est du show à l'américaine. ©2023 Getty Images

Combien de temps dure un match ?

Le temps de jeu effectif est de 60 minutes, soit trois tiers de vingt minutes, au bout desquels il y a un changement de côté. S’il y a une interruption en raison d’une bagarre ou autre, le temps est évidemment suspendu. En NHL, entre 20 et 23 joueurs peuvent être appelés à jouer ne fût-ce que quelques minutes sur la glace.

Y a-t-il beaucoup de changements en hockey sur glace ?

Ce ne sont clairement pas les mêmes règles qu’en football. En hockey sur glace, on ne reste généralement qu’une minute sur la glace, avant d’être changé. Généralement, ce sont d’ailleurs les cinq joueurs de champ qui sont changés en même temps.

Les changements sont réguliers. ©2023 Getty Images

Bleues et rouges : ça veut dire quoi ces lignes sur la patinoire ?

Une patinoire mesure environ 57 mètres de long et 26 mètres de large. La ligne rouge centrale ne joue pas d’autre rôle que le fait de départager les deux moitiés de la patinoire. Le point bleu et le cercle au centre représentent la zone d’engagement. Les lignes bleues partagent la patinoire en trois zones équivalentes (attaque, défense, neutre). Le demi-cercle dans la zone neutre, c’est le territoire de l’arbitre. Le point rouge et le cercle rouge, près des buts, indiquent le point d’engagement des zones d’extrémité. Les lignes rouges de chaque côté de la patinoire sont les lignes de but. Cela sert de repère puisqu’on peut jouer derrière elles.

Le hockey sur glace ©IPM Graphics

Les bagarres autorisées en NHL

Vous l’avez certainement vu : le hockey sur glace, c’est un sport de contact. Plus en NHL qu’en Europe.

Il n’est pas rare d’assister à une bagarre sur la patinoire. S’il est autorisé de déstabiliser un adversaire, les coups de poing ne sont pas sanctionnés sévèrement. Sauf s’ils sont donnés par-derrière.

Les différents types d’infraction

La crosse ne peut pas être maintenue au-dessus des épaules, les contacts physiques exagérés, faire un croche-pied, taper avec sa crosse : ce n’est pas permis. Les sanctions vont d’une exclusion temporaire à définitive. Le hors-jeu existe aussi en hockey sur glace : un joueur qui attaque ne peut pas précéder le palet dans la zone offensive.