Avec “Quarterback”, Netflix vous emmène au cœur de la NFL : “Un aperçu exclusif des coulisses”

C’est maintenant à un sport typiquement américain de devenir le cœur de cible de Netflix. Alors que les amateurs de football US sont sevrés de sensations fortes depuis le SuperBowl remporté par les Kansas City Chiefs le 12 février et qu’ils doivent patienter jusqu’au 8 septembre pour que la nouvelle saison commence, Netflix a décidé de les gâter avec son nouveau projet, dont le premier numéro sortira le 12 juillet : “Quarterback”. “Notre objectif est de donner à nos membres un accès sans précédent aux plus grands athlètes du monde, en racontant des histoires que vous ne pouvez voir nulle part ailleurs, déclare Brandon Riegg, vice-président des séries non scénarisées et documentaires de Netflix. Et quoi de mieux que de rentrer dans le giron des quarterbacks de la NFL, qui occupent peut-être la position la plus importante et la plus difficile dans ce sport ? Nous sommes impatients de partager leurs histoires avec nos membres du monde entier.”

Les amateurs de football américain n’auront bien sûr pas manqué auparavant un numéro de “Last Chance U”, où on suivait une équipe dans une université qui offrait aux joueurs leur dernière chance de tenter de rejoindre la NFL. Mais “Quarterback” s’annonce plus immersif. Là, on rentre dans la Grande Ligue. Les spectateurs seront des petites souris ouvrant des yeux énormes afin de savoir ce qu’il s’est passé en coulisses lors de la saison 2022 pour Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs), Kirk Cousins (Minnesota Vikings) et Marcus Mariota (Atlanta Falcons). Bien sûr, on connaît le résultat final mais pas le chemin jusqu’au SuperBowl et les problèmes rencontrés.

Alors, oui, “Quarterback” s’intéresse, comme son nom l’indique, à trois dignes représentants de ce poste si particulier, soit le meneur de jeu offensif de son équipe. Le quarterback, c’est très souvent le meilleur joueur de son équipe, celui sur qui on compte pour délivrer des touchdowns et faire gagner des matchs, celui sur qui la pression est maximale. Mais il n’aligne pas que les yards à la passe et ne fait pas qu’encaisser les tacles. Le quarterback est un être humain, avec ses doutes et ses problèmes. C’est ce que la docu-série va nous montrer, comme on a pu le voir dans la bande-annonce.

Netflix nous résumera la saison 2022 en huit épisodes de 45 minutes et profitera de la réalité, qui dépasse souvent la fiction, Mahomes sur une jambe, allant au-dessus de sa douleur à la cheville droite pour offrir le SuperBowl aux Chiefs.

Comment ils ont réussi à avoir Mahomes

Le Texan, c’est justement le visage de la NFL, encore plus depuis la retraite de Tom Brady. Bankable, l’homme a signé un contrat à 500 millions de dollars sur dix ans. Il a donc eu l’occasion et les moyens d’investir dans une boîte de production, qui s’est associée avec la NFL et l’entreprise d’un de ses illustres prédécesseurs au poste, Peyton Manning (Omaha Productions). “Être quarterback dans la NFL, c’est une expérience unique lors de laquelle on connaît des hauts et des bas, raconte Manning, double vainqueur du SuperBowl avec les Colts et les Broncos. Les fans auront un regard unique et intime sur ce qu’est la vie en tant que quarterback titulaire.”

”Quarterback” va nous faire découvrir le côté humain de Mahomes, Cousins et Mariota. Pas seulement sur les terrains mais aussi dans leur vie privée, en famille. Une occasion à ne pas manquer pour les fans de foot US. Vous en voulez encore plus ? La NFL a accepté pour la première fois que les joueurs portent un micro pendant les rencontres. Les spectateurs vivront donc plus intensément les émotions des quarterbacks. “Je suis ravi que les fans aient un aperçu exclusif des coulisses d’une saison inoubliable pour toute l’organisation des Chiefs et pour ma famille, assurait Patrick Mahomes dans un communiqué. De l’accueil d’un nouveau bébé au milieu de la saison au trophée Vince Lombardi (récompensant le vainqueur du SuperBowl) à Kansas City, notre équipe de tournage était là pour tout. Cette nouvelle série Netflix montrera ce que cela implique d’être un quarterback de la NFL.”

Le docu-série s’annonce prometteur. Netflix va inscrire des touchdowns en série dès le 12 juillet…