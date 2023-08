Aaron Rodgers prêt à décoller avec les Jets : “Je suis à New York parce que je crois en cette équipe”

Ces derniers n’ont plus remporté un championnat depuis 50 ans. Mais pas de quoi effrayer Aaron Rodgers, qui en a vu d’autres. “Le changement peut être difficile, surtout quand il est aussi drastique après 17 ans au même endroit, avance celui qui aura 40 ans en décembre. Mais il y a de très belles choses à vivre. Nous voulons que tout le monde saute à bord du wagon des Jets. Les attentes élevées, c’est une bonne chose. Mais nous sommes en train d’assembler un puzzle, et je veux que ce soit fait de la meilleure manière possible.”

Un salaire de 110 à 75 millions de dollars

Rodgers, vainqueur d’un SuperBowl, lors de la saison 2010, est tellement motivé par ce nouveau défi qu’il a accepté récemment un nouveau contrat de deux ans avec les Jets… le privant de 35 millions de dollars. Mais rassurez-vous : le Californien aura 75 millions à se mettre dans la poche tout de même. “C’était la juste chose à faire, je me sens mieux ainsi, garantit le quadruple MVP (meilleur joueur). C’était important que les dirigeants des Jets sachent à quel point je suis engagé dans ce projet. Je voulais m’assurer que si quelqu’un de précieux était disponible, nous pourrions l’attirer.”

C’est sûr que ces 35 millions donnent une certaine flexibilité aux Jets pour renforcer l’équipe : les wide receiver Allen Lazard et Randall Cobb sont arrivés dans les valises de Rodgers en provenance du Wisconsin ; Alex Erickson (wide receiver aussi), Damarea Crockett (running-back) et autre Carter Warren (offensive tackle) sont venus pour renforcer l’attaque. Ifeadi Odenigbo (linebacker) et Dane Cruikshank (safety) viennent pour muscler la défense. Et ce n’est sans doute pas fini (NdlR : la fin des transactions est fixée au 1er novembre), grâce aux 35 millions économisés. “Je suis à New York parce que je crois en cette équipe, assurait Rodgers lors de sa présentation. Je suis vieux donc je veux faire partie d’une équipe qui peut tout gagner (rires). Nous pouvons y arriver ici…”

Pression sur les offensifs

Bien entouré, bien protégé, un quarterback peut réaliser des miracles même dans la quarantaine. Ce n’est pas Tom Brady qui dira le contraire, lui qui a remporté le SuperBowl avec les Buccaneers à 43 ans. Mais Rodgers n’est pas du genre à se cacher, à rester dans sa poche. S’il peut lancer le ballon à 50 mètres, il est tout aussi capable de délivrer une passe à l’aveugle ou de tenter une course. “C’est un futur membre du Hall of Fame, rigole CJ Uzomah, tight end des Jets. Il fait des ajustements, dissèque les défenses dans la salle de réunion et n’hésite pas à dire comment il veut que certaines choses soient faites. J’en apprends tellement plus sur le football (aux côtés de Rodgers) que lors de toutes ces années pendant lesquelles j’ai joué au football. C’est très amusant.”

On l’aura compris : Aaron Rodgers n’est pas en préretraite ; l’Arabie saoudite ne l’a en tout cas pas appelé pour lancer ce sport dans le golfe Persique. Mais le renouveau des Jets, c’est inévitable, ne convainc pas tout le monde. “Rodgers est évidemment un excellent quarterback, commente Ndamukong Suh, qui ne viendra pas renforcer la défense des Jets. Mais beaucoup d’éléments doivent concorder pour devenir des prétendants sérieux au SuperBowl. Les Jets ont une bonne défense mais je ne sais pas où on est leur ligne offensive…”

L’attaque des Jets est-elle prête à faire des étincelles ? Nous aurons un élément de réponse ce vendredi alors que le premier match de présaison les opposera aux Browns. Mais le tout sera d’être prêt début septembre avec un gros morceau en entrée : les Bills de Josh Allen.