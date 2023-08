NFL: Tua Tagovailoa fait du jiu-jitsu pour mieux tomber, “c’est génial de retrouver le terrain”

Le gaucher a eu le temps de prendre ses marques. Il a fait gagner 61 yards à son équipe, offrant un touchdown à Raheem Mostert, sa première passe décisive en huit mois. Une éternité.

Tagovailoa a même subi un plaquage de Sheldon Rankins, un beau bébé de 130 kilos, mais il est bien tombé sur le côté. Ouf. “C’était génial de retrouver le terrain et ces sentiments quand on est amené à jouer”, souriait le n°1 des Dolphins après le match.

Deux commotions en 2022

Mais pourquoi tout le monde se réjouit de ce retour ? C’est que Tua Tagovailoa a subi deux commotions en 2022, ce qui a provoqué des images impressionantes. Lors du début de saison, Josh Tupou (Bengals) l’avait envoyé au tapis, quelques jours à peine après qu’il ait subi une blessure au dos. Sa tête avait alors heurté le sol. Rebelote le 25 décembre face aux Packers avec cette fois Kingsley Enagbare dans le rôle du défenseur. Cela avait signifié la fin de sa saison. Et quasiment celle de sa carrière. En effet, le Hawaïen, qui a craint pour sa vie, a pensé arrêter sa carrière. “J’ai pensé à prendre ma retraite, avouait-il avant le début de la présaison. J’ai eu des discussions avec ma famille et ma femme, mais cela aurait été trop difficile pour moi de quitter le football à mon âge. J’ai toujours rêvé de jouer le plus longtemps possible pour que mon fils se rappelle de certains moments dans la NFL. J’estime que c’est la bonne décision pour ma famille et moi.”

Du jiu-jitsu pour apprendre à tomber

Rassuré par les médecins pour la poursuite de sa carrière ainsi que sa santé à long terme et boosté par son amour pour le sport, Tua Tagovailoa entame un long chemin pour redevenir un joueur pro. Le Hawaien prend du volume (il est passé de 98,4 à 102 kilos), renforçant les muscules de son cou grâce à des séances adaptées à la salle de sport, et pratique le jiu-jitsu, pour développer notamment endurance, souplesse et coordination motrice. “Grâce au jiu-jitsu, j’ai été projeté dans les airs et mis dans des positions inconfortables pour apprendre à tomber et réagir de la meilleure manière possible lorsque cela survient, confiait-il à l’intersaison. Je veux m’améliorer dans tout ce que je peux faire pour aider l’équipe à gagner des matchs. Je sais que le plus important est ma santé.”

Et les Dolphins croient en leur quarterback puisqu’ils ont levé en mars l’option pour la cinquième année de contrat du joueur qu’ils ont drafté en 2020. Si les deux premières saisons en Floride ont été ternies par des relations difficiles avec son entraîneur-chef, Tagovailoa (65,7 % de réussiste à la passe en carrière, contre 8015 yards gagnés et 52 touchdowns) semblait transformé par l’arrivée de Mike McDaniel à la tête des Dolphins. Son début de saison était prometteur, avant sa première commotion. On connaît la suite. Cela appartient maintenant au passé. “Il est si bien dans sa peau et sa joie de vivre est si forte maintenant”, positive Mike McDaniel, qui évoque aussi la naissance de son fils en novembre dernier comme élément transformateur.

Enfin remporter un match de playoffs

Mais alors que les Dolphins n’ont plus qu’un match de pré-saison à disputer, face aux Jaguars ce week-end, et que la saison commence le 10 septembre chez les Chargers, Tagovailoa retrouvera-t-il le niveau qui lui avait permis de faire des Dolphins des outsiders potentiels (8 victoires et 1 défaite lorsqu’il était sur le terrain) ? Miami, qui n’a pas d’yeux que pour Lionel Messi, l’espère alors que les Floridiens n’ont plus remporté de match de playoffs depuis 2000. Mais vu le travail enregistré et la motivation affichée, il faudra compter sur Tagovailoa. “Nous sommes des prétendants légitimes au SuperBowl grâce aux talents offensifs et défensifs de l’équipe, a-t-il dit en juillet. Notre ligne offensive peut devenir très effrayante et assez dangereuse…”

1973

Les Dolphins ont remporté deux fois le SuperBowl. La dernière, c’était il y a 50 ans, en 1973…