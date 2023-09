Sylvain Yondjouen, premier Belge en NFL ? “Je ne ressens pas de stress”

Yondjouen ne compte en tout cas pas la jouer perso. Ce n’est pas le genre de la maison. “Tout ça viendra si je me concentre sur la saison. Si je me concentre sur mon match, j’étudie la formation de l’adversaire, je vais jouer plus vite et je vais arriver à faire des 'plays'. Je ne songe pas à faire des actions pour qu’on me voit plus et parce que j’ai envie de jouer à un niveau plus élevé. Je vais jouer comme je me suis entraîné. Je vais jouer comme les coachs veulent qu’on joue. Je vais faire mon job et puis, on verra bien si ça passe… Je ne ressens pas de stress ; je n’ai pas peur. Je suis vraiment là pour finir cette saison et puis, quand ce sera le cas, on songera à ce qu’il adviendra après.”

Il n’empêche que les spécialistes pensent qu’il pourrait être drafté l’an prochain. Les compliments pleuvent, les invitations aux podcats et conférences de presse aussi, preuve de l’intérêt que Sylvain Yondjouen suscite. Le Bruxellois a même été nommé parmi les cinq joueurs de son université à être surveillé en vue du Reese’s Senior Bowl, le all-star game universitaire. “Je ne m’y attendais pas du tout, assure celui qui suit encore des cours d’économie cette année tout en travaillant au département IT. J’ai vu la notification et j’ai fait : 'Oh !' Je suis parti voir sur Instagram et j’ai fait : 'Ah ouais, quand même' (rires). Ils m’ont envoyé un paquet, avec mon nom, en expliquant tout ce qui se passe pendant le Senior Bowl. Ce sera le 75e et donc un gros événement. On verra bien si j’irai ou pas. Je travaillerai à tous les matchs pour faire en sorte qu’ils me sélectionnent. Les compliments, cela me motive et cela me donne encore plus envie de faire mon job maintenant. Plusieurs personnes m’ont dit que j’ai le gabarit, que j’ai le format pour jouer au prochain niveau, mais j’ai toujours plein de lacunes que le coach peut corriger. Je préfère me concentrer sur ce qu’il se passe maintenant, m’améliorer sur les techniques à utiliser cette saison. On verra après ce qu’il viendra.”

Sylvain Yondjouen espère bien faire partie du Senior Bowl. ©D. R.

Les feux sont tout de même au vert et si les planètes s’alignent comme elles devraient le faire, Sylvain Yondjouen pourrait imiter Keion White, qui était à Georgia Tech les deux dernières saisons et a été drafté par les Patriots cette année. “La deuxième année, on discutait un peu plus. Je le voyais un peu plus dans ses préparations pour l’entraînement. Je regardais vraiment ce qu’il faisait pour m’améliorer personnellement. Même si on n’a pas vraiment discuté, c’est un bon pote. Si j’ai des questions sur la NFL, j’irai les lui poser. Il était dans la ligne défensive avec moi. Je lui demanderais ce qu’il faisait pendant la off season, à quoi il s’attendait pendant la draft. Toutes ces questions-là viendront une fois que ce sera mon temps. Je vais le laisser dans sa saison et puis, moi, j’ai ma saison aussi.”

En attendant, même si les recruteurs se montrent déjà à l’entraînement, le Bruxellois ne se prend pas la tête, qu’il garde bien ancrée sur ses larges épaules. Sylvain Yondjouen ne veut rien lâcher maintenant, à quelques encablures de son rêve. Georgia Tech compte sur lui et le defensive end compte avant tout réaliser une toute grosse saison, avant de voir ce que l’avenir peut lui réserver. “Les dernières années où j’ai joué, cela a toujours été des saisons avec peu de victoires et plus de défaites. J’ai vécu tout ça et je n’ai pas envie de revivre cela cette année. On vient d’avoir une réunion entre les leaders de l’équipe et l’entraîneur principal (NdlR : Brent Key, arrivé en cours de saison dernière). On se dit vraiment que c’est un match par semaine et que la saison se joue sur un match. On y va donc tête haute pour battre l’équipe d’en face. Jusqu’à présent, on ne pense qu’à Louisville ; la semaine prochaine, on pensera à une autre équipe.”

Yondjouen n’a pas peur d’endosser le rôle de leader. “J’ai toujours été l’un des plus âgés de mon groupe. Du coup maintenant, je suis avec énormément de très jeunes garçons. Ils savent qui je suis, d’où je viens, ce que j’ai fait. Même si je ne donne pas de la voix, le fait de me voir travailler, cela fait en sorte qu’eux aussi soient focus. Je dois travailler plus vocalement. C’est plus mon travail qui leur permettra de suivre mon sillage. Je vais vraiment essayer cette saison de parler plus, de motiver plus les gens, que ce soit offensivement ou défensivement. Je dois plus travailler la communication avec les équipiers, même ceux qui ne sont pas sur le terrain.”

Le defensive end sera en tout cas observé en Belgique aussi. “Je ne m’attendais pas à tout ça quand j’ai commencé le foot US, explique celui dont la famille viendra lui rendre visite en octobre. Un jeune, Jules Bouron, a rejoint l’académie de quarterback de la NFL. Il m’a dit que s’il continue à jouer, c’est parce qu’il m’a vu arriver aux Brussels Black Angels et maintenant à Georgia Tech. Il utilise ce que j’ai fait pour se motiver. Cela motive encore plus quand on lit quelque chose comme ça. Je ne peux pas arriver sur le terrain et faire n’importe quoi. Oui, j’ai sans doute un rôle d’exemple pour ceux qui rêvent du football américain en Belgique. Peu de personnes viennent de Belgique pour jouer au foot US en Amérique et arrivent à avoir un impact comme le mien.”

Sylvain Yondjouen a hâte que la saison commence.

Bastien, le petit frère buteur

Dans la famille Yondjouen, il n’y a pas que Sylvain qui gagne à être connu au niveau sportif. Bastien, l’un de ses frères, joue au bon vieux football, à la Real. Et cette saison, il a marqué un but maradonesque pour son club de D2 amateurs. “J’étais surpris, rigole le grand frère. Je ne savais pas qu’il pouvait faire ça. C’est dans la famille on dirait (rires).”