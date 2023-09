Young, Stroud et Richardson : les jeunes quarterbacks de NFL ont les crocs

Alors, quand on voit un quarterback être drafté fin avril et être titularisé pour la première rencontre, ce week-end, cela aiguise la curiosité. Surtout que cela n’arrive ni une ni deux fois, mais bien à trois reprises ! Young, Stroud et Richardon espèrent bien que ce n’est pas qu’un feu de paille et feront tout pour s’installer dans la durée.

Bryce Young (22 ans, Carolina Panthers)

Les Panthers misent sur Bryce Young. ©2023 Getty Images

À tout seigneur, tout honneur. Commençons ce petit tour d’horizon par le quarterback qui a été drafté en première position. Bryce Young a donc déjà marqué l’histoire puisqu’il est le premier joueur de Crimson Tide à obtenir ce rang. Meilleur joueur universitaire en 2021, Bryce Young est peut-être le meilleur de la classe, mais ce n’est pas le plus grand. Du haut de son 1,78 m (pour 88 kg), le Philadelphien a finalement convaincu les Panthers. Même si son bras droit n’est pas super puissant, Young se montre rapide et précis à la passe, quand bien même le collectif n’est pas à la hauteur, comme en 2022 (32 touchdowns, 3 328 yards gagnés). Également rapide, ce qui lui ouvre des perspectives, il n’est pas souvent intercepté. Son calme en toutes circonstances est aussi à relever.

guillement Je prends jour après jour. Je m'améliore dans beaucoup de domaines.

Bryce Young a donc été rapidement titularisé cet été par Frank Reich. Le vétéran Andy Dalton (35 ans) sera là pour le guider. Mais parviendra-t-il à offrir aux Panthers leur tout premier SuperBowl ? Si l’on tient compte des résultats de présaison, cela ne sent pas bon (trois défaites face aux Jets, aux Giants et aux Lions). Toutefois, le rookie garde son calme alors que les choses sérieuses commenceront finalement pour lui ce dimanche face aux Falcons. “Commencer la rencontre, cela veut dire beaucoup pour moi mais je prends jour après jour, dit-il calmement. Je dois continuer à m’améliorer dans beaucoup de domaines.”

C. J. Stroud (21 ans, Houston Texans)

C. J. Stroud a un rendement intéressant. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Pas simple de repartir de l’avant, surtout quand on est cantonné au rôle de faire-valoir depuis plusieurs saisons. Les Houston Texans préparent donc l’avenir et ont misé sur C. J. Stroud. Le quarterback d’Ohio State, également droitier, a été sélectionné en deuxième position à la draft. Culminant lui à 1,90 m pour 99 kg, le Californien n’est sans doute pas le plus rapide mais il lit bien les options qui s’offrent à lui et est capable de sortir de sa poche de protection. En deux saisons dans la peau d’un titulaire avec les Buckeyes, C. J. Stroud a compilé 7 775 yards, 81 touchdowns et seulement 12 interceptions. Il commencera donc la rencontre de ce dimanche contre les Baltimore Ravens. Mais arrivera-t-il à permettre aux Texans d’enfin remporter le trophée Vince Lombardi ? “Je vais continuer à travailler encore plus maintenant, assure-t-il. J’ai la chance d’être titulaire à un jeune âge dans cette ligue ; ce n’est pas la chose la plus facile à faire. Mais je sais que mes coachs ont confiance en moi, donc je vais y aller et faire de mon mieux.”

Anthony Richardson (21 ans, Indianapolis Colts)

Grand et costaud, Richardson se montrera-t-il assez précis ? ©2023 Getty Images

D’accord, ce n’est “que” le 3e quarterback de la classe. Mais cela n’en diminue pas moins son talent. Plus grand et lourd que Young et Stroud (1,93 m et 111 kg), le Floridien a dominé le Combine (événement réunissant les meilleurs joueurs universitaires afin qu’ils soient évalués) au sprint, au saut vertical et au saut en longueur. Si ses jambes constituent sa principale force, l’ancien Gators souffre de problèmes de précision. Mais les Colts, qui ne se sont plus distingués en playoffs depuis une finale de Conference perdue en 2014, espèrent avoir trouvé en Richardson la solution à leur problème au poste de quarterback. On verra déjà ce dimanche face aux Jaguars ce que cela donne. “Je ne peux pas me contenter du minimum, observe-t-il. L’équipe ne permettrait pas ça, je ne me le permettrais pas.”