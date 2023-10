Brandon Aubrey est passé du football au foot us : “Je n’étais pas préparé pour la MLS”

Josh Lambo, ancien gardien passé par le FC Dallas, a connu plus de succès pendant huit saisons en NFL (avec les Jaguars et les Steelers notamment). Mais l’histoire de Brandon Aubrey est digne d’un futur film à succès d’une plateforme de vidéos à la demande. Le jeune homme grandit à Plano, dans le Texas. Si ses camarades rêvent de football américain, lui, c’est le bon vieux soccer qui le branche. Il s’inscrit donc chez les Dallas Texans, d’où est notamment sorti Clint Dempsey. “Le football, c’était le sport que j’aimais le plus pratiquer et, honnêtement, celui dans lequel j’étais le meilleur”, s’est récemment souvenu le grand fan de Thierry Henry.

guillement Le football, c’était le sport que j’aimais le plus pratiquer et, honnêtement, celui dans lequel j’étais le meilleur.

Aubrey poursuit sa scolarité à Notre Dame, avec qui il remporte un championnat national. Repêché ensuite par Toronto à la draft de 2017, le défenseur est rapidement prêté à la deuxième équipe. “Il était à l’aise avec le ballon, plutôt confiant, mais ce n’était pas le défenseur central le plus mobile, se souvient Jason Bent, son coach de l’époque. Il avait des facilités dans les airs et à diriger le ballon.”

Le sportif ne parvient pas à convaincre malgré 21 matchs. “Je n’étais pas complètement préparé pour cette première opportunité en MLS, où j’ai rejoint une équipe de superstars, avec Michael Bradley, Jozy Altidore et Sebastian Giovinco, des gars que j’ai regardés toute ma vie”, a-t-il avoué, bien plus tard.

Il est alors libéré par le club canadien à la fin de l’année et se recase à Bethlehem Steel FC, qui le libère à la fin de l’année 2018. Même s’il a quelques possibilités de rebondir ailleurs, Brandon Aubrey doute alors de ses capacités à réussir. Il commence un job d’ingénieur à 15 minutes du stade des Cowboys. Et c’est là que survient le coup du destin. Il paraît que derrière chaque grand homme se cache une femme. L’Américain peut assurément remercier la sienne. Alors qu’ils regardaient tranquillement un match de NFL en 2019, le kicker se loupe. Sa femme Jenn lui dit : “Tu pourrais faire ça.”

Il regarde un match de foot américain avec sa femme qui lui dit: 'Tu pourrais faire ça.'

Ce qui démarre comme une blague se révèle finalement prophétique. Après être passé par un terrain près de chez lui, où il a vérifié qu’il parvenait à tirer à 60 yards (+/- 55 mètres), le Missourien se met à y croire. De 2019 à 2022, l’ancien défenseur s’adjoint donc les services d’un coach spécifique pour le poste de kicker et s’entraîne, histoire de tenter sa chance chez les pros.

De 75 000 $ à 750 000 $

En 2022, Aubrey est drafté par les Birmingham Stallions, une équipe qui évolue en USFL, une ligue mineure mais pro, dont les matchs se déroulent au printemps, ce qui n’interfère pas avec la NFL. Brandon fait ses débuts pros le 16 avril 2022. En 10 rencontres, il réussit 81,8 % de ses field goals (envoyer le ballon entre les poteaux pour remporter trois points) et transforme 91,7 % des extra points (marquer un point supplémentaire après un touchdown). Des stats intéressantes qui l’envoient au All Star game de l’USFL. Des stats qu’il améliore en plus la saison suivante (93,3 % et 100 %). Des stats qui attirent l’attention de la prestigieuse franchise des Dallas Cowboys. “On sait ce qu’on doit faire pour réussir le kick, assure Aubrey. Maintenant, sous la pression, pouvez-vous y aller et le faire ?”

Le 3 juillet dernier, les Stallions mettent fin à son contrat, ce qui lui permet trois jours plus tard de signer dans la franchise texane de NFL. Alors qu’il ramait à Toronto quatre ans auparavant où il gagnait 75 000 $ à l’année, son contrat lui garantit 750 000 $ pour 2023, pour 2 695 000 $ sur trois ans. Une sacrée différence. Le travail paie, dans tous les sens de l’expression. Brandon Aubrey fait ses grands débuts en NFL en septembre dernier face aux Giants, réussissant ses deux field goals et quatre de ses cinq extra points. La magie opère toujours puisqu’il est à 100 % de réussite aux field goals en trois rencontres et 10 tentatives, contre 6 extra points en 7 tentatives. “Il est inexpérimenté et j’adore ça, souligne John Fassel, membre du staff de Dallas qui veille sur les équipes spéciales. C’est une arme !”