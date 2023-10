Brock Purdy, de M. ” Non pertinent” à titulaire indiscutable : “J’essaie de ne pas me laisser entraîner par ce que tout le monde dit”

Bon dernier de la draft 2022

Qui tient la baguette magique ? Brock Purdy (23 ans). Qui l’aurait deviné au soir de la draft 2022 ? Certainement pas l’Arizonien, qui a été choisi en 262e et dernière position par les San Francisco 49ers, d’où son surnom de M. Irrelevant (non pertinent).

Mais le malheur des uns faisant le bonheur des autres, Purdy profite des blessures du deuxième quarterback puis de celle de Jimmy Garropolo pour devenir quarterback titulaire. L’histoire est belle et en marche. Purdy devient ainsi le premier M. Irrelevant à inscrire un touchdown à la passe ou battre une équipe emmenée par Tom Brady. Purdy devient presque “M. Relevant”, en emmenant les 49ers jusqu’en finale de Conference, où il se blesse au coude droit lors de la défaite face aux Eagles.

À la poursuite de Roethlisberger

Et, visiblement, la magie opère encore et toujours en 2023. Purdy aligne les passes, les touchdowns et les records ! Pour entamer la saison, face aux Steelers, il est même devenu le premier quarterback de l’histoire de la NFL à remporter ses six premiers matchs de saison régulière. Et, en tant que titulaire, Purdy n’a ainsi jamais connu la défaite en saison régulière (dix victoires en autant de rencontres, à cinq longueurs de Ben Roethlisberger). Lundi dernier, face aux Cowboys, le quarterback a rejoint dans l’histoire des grands noms comme Peyton Manning et Tom Brady en devenant le quatrième quarterback de l’histoire à permettre à son équipe d’inscrire au moins 30 points dans huit matchs consécutifs de saison régulière.

guillement Si vous m’aviez parlé de ces chiffres l’an dernier, j'aurais sans doute dit: 'Mec, c'est fou'.

Alors bien sûr, Purdy n’est pas tout seul. Il peut compter sur sa défense et sur les flèches devant comme George Kittle ou encore Brandon Aiyuk. Mais il commet très peu d’erreurs. Il en est à 72,1 % de passes réussies (deuxième de NFL) pour faire gagner 1271 yards en 2023, soit plus de 200 en moyenne par match. Il a offert neuf touchdowns et n’a pas été intercepté. Et s’il n’est que huitième au nombre de yards gagnés par un quarterback, Purdy est le leader de la NFL au niveau du “quarterback rating” (qui compile plusieurs critères dont les yards gagnés à la passe, les touchdowns, les interceptions) avec un taux de 83,6, loin devant Josh Allen (Bills), Tua Tagovailoa (Dolphins) ou encore Patrick Mahomes (Chiefs). “Si vous m’aviez parlé de ces chiffres l’an dernier, j’aurais sans doute dit : 'Mec, c’est fou', souriait-il après sa 10e victoire, lundi. Je suis arrivé en 2022 comme rookie et j’étais impressionné par tout le monde. Mais j’essaie de ne pas me laisser entraîner par ce qui se passe, par ce que tout le monde dit à l’extérieur.”

Purdy et les 49ers réussiront-ils la passe de six ? Ce dimanche, c’est à Cleveland qu’ils se rendent, histoire d’y rencontrer les Browns. Si ces derniers comptent autant de défaites que de victoires, ils n’ont pas (encore ?) perdu à domicile.