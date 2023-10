Le SuperBowl en Angleterre, une possibilité : “Cela a déjà été discuté”, annonce Roger Goodell

La NFL est un produit marketing qui fonctionne au pays de l’Oncle Sam mais aussi à l’international, où il y a encore une belle marge de progression. Du chemin, le bébé de Roger Goodell, le commissaire de la NFL, en a parcouru depuis la première édition des London Games, en 2007, où un seul match avait eu lieu. Imaginez qu’en 2019, les tickets ont été vendus en à peine 45 minutes et qu’il y avait 12 fois plus de demande que de sésames disponibles, qui coûtent entre 73 € et 178 €. La base d’amateurs est large donc, allant des fans vraiment passionnés (3,3 millions au Royaume-Uni comme en Allemagne, selon la NFL) aux amateurs du sport et du spectacle (17 millions), tout simplement. “Je ne savais pas que la NFL était suivie en Europe jusqu’à ce qu’on me reconnaisse à Londres, sourit Lamar Jackson, le quarterback des Baltimore Ravens. Je me suis dit : “C’est fou, je suis connu à Londres”. Cela signifie beaucoup, que la NFL se développe à l’international. C’est incroyable. Avoir des fans à Londres ? Je n’ai jamais rêvé de cela…”

Brésil et Australie en 2024 ?

Le succès des London Games a poussé la NFL à s’exporter au Mexique (depuis 2016) et en Allemagne (depuis l’année dernière). Et maintenant, après les matchs de 2023 en Angleterre, en raison du succès rencontré, il se murmure que le SuperBowl, soit la finale du championnat NFL, pourrait un jour prochain se disputer à Londres. Il faudrait dès lors disputer le match en soirée, afin que les Américains de la côte Est comme Ouest puissent vivre leur SuperBowl à des heures décentes. Réelle possibilité, coup de pub phénoménal ou sacrilège pour les fans américains ? Roger Goodell y croit en tout cas, comme il l’a déclaré lors d’une rencontre avec des fans à Londres : “Ce n’est pas impossible, cela a déjà été discuté auparavant. Je pense que ce n’est pas hors de question. Mais pour le moment, notre formule restera la même : jouer le SuperBowl dans des villes qui ont des franchises.”

De quoi rebondir sur sa sortie de l’année dernière, où Roger Goodell avait annoncé que Londres pourrait posséder deux équipes évoluant en NFL (”Ce n’est pas une question de logistique, qui serait un challenge, mais plutôt de compétitivité des équipes”). Le commissaire voit grand, c’est certain, et ne pense qu’à développer son produit. En attendant, les Dolphins de Tua Tagovailoa ont rendez-vous avec les Chiefs de Patrick Mahomes himself, à Francfort, le 5 novembre. Et l’année prochaine, le Brésil et l’Australie sont cités comme points de chute potentiels.