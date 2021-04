En base-ball, aussi, on négocie des gros contrats. Du moins du côté de la MLB, aux Etats-Unis. Un accord est ainsi intervenu entre Francisco Miguel Lindor et les Mets de New York pour un contrat de 10 ans à 341 millions de dollars, qui commencera l'année prochaine.

Le Portoricain, arrivé cette année à New York, a plus que bien assuré son avenir et celui des siens, même s'il se situe à distance respectable des 503 millions pour dix ans du quarterback des Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes. "C’est une ville avec de nombreuses opportunités de croissance", a récemment déclaré Lindor. "Les Mets, c'est une équipe qui passionne beaucoup de gens."