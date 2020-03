Sports US Coronavirus: la NFL pas encore vraiment impactée Fabrice Melchior

La 101e saison ne va démarrer que le 10 septembre et la Grande Ligue de foot us fourbit ses armes... Ce qui secoue actuellement la NFL, c’est l’annonce de Tom Brady annonçant qu’il quittait les New England Patriots après vingt ans de bons et loyaux services. Pour l’instant, la NFL n’est pas impactée par la crise liée au coronavirus. La saison prochaine, il faut le dire, ne débutera que le 10 septembre. Et tout le monde espère qu’on parlera au passé de ce satané virus. Alors, en coulisses, on s’affaire toujours pour préparer la 101e saison…



La nouvelle convention collective a ainsi été approuvée par les joueurs à une très courte majorité : 1019 voix pour, 959 contre. Dès la prochaine saison, sept équipes de chaque conférence participeront aux playoffs, contre six actuellement. De plus, à partir de 2021, il y aura donc bien 17 rencontres par saison régulière. Les joueurs ont dès lors obtenu en échange une augmentation du salaire minimum et leur part du partage des revenus passe de 47 % à 48,5 %.



De plus, la NFL a annoncé qu’elle tiendra bien sa sacro-sainte draft, soit sélection des meilleurs joueurs universitaires, dans le courant du mois d’avril (23-25). Cela se déroulera toutefois à huis-clos et pourra être suivie à la télévision. "Cette décision reflète notre plus haute priorité: la santé et la sécurité de tous les fans et citoyens", a déclaré Roger Goodell, commissaire de la NFL.