Le joueur offensif, qui n’avait que 38 ans, a été retrouvé dans une chambre d’hôtel de la banlieue de Tampa, qui a remporté le SuperBowl il y a dix jours. Vincent Jackson, mari de Lindsey et père de quatre enfants, a d’ailleurs joué pour les Buccaneers, de 2012 à 2016, mais avait commencé sa carrière chez les Chargers de San Diego de 2005 à 2011. Le sheriff du comté de Hillsborough, où se trouvait l’hôtel où Jackson aurait vécu depuis un mois, cherche à éclaircir les circonstances du décès.

Présent à trois reprises au All-Star Game de la NFL, Vincent Jackson n’a jamais remporté le SuperBowl mais a marqué le football américain et la région de Tampa, où il avait fondé une association offrant des tickets pour aller voir les Buccaneers aux militaires et où il était très impliqué avec des associations caritatives depuis sa retraite en 2018.

Les hommages rendus à Vincent Jackson sur la Toile sont nombreux. "Il a été sélectionné trois fois au All-Star Game, mais ses plus grandes réalisations en tant que Buccaneer ont été les quatre nominations consécutives qu’il a méritées comme notre "Walter Payton Man of the Year" (NdlR : trophée récompensant le bénévolat ou travail caritatif d’un joueur)", a notamment écrit Bryan Glazer, copropriétaire des Buccaneers.