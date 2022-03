Ce n’est pas parce que la saison ne commence qu’en septembre qu’il n’y a pas de mouvement en NFL. Cette période sans jeu est, au contraire, très agitée. Entre le marché des footballeurs US libres et les échanges entre clubs, les joueurs changent de franchises et les millions de mains. Les chiffres peuvent donner le tournis même si tous ne sont pas logés à la même enseigne au pays de l’Oncle Sam. Entre les stars qui attirent les spectateurs/consommateurs et les porteurs d’eau, nécessaires dans un groupe de 53 joueurs, les contrats ne sont pas vraiment les mêmes. Mais chacun vit son rêve américain et ambitionne de faire du trophée Vince Lombardi, récompensant le vainqueur du SuperBowl, le sien.