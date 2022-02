Outre les Dr Dre, Eminem et autres stars du hip-hop américain qui ont enflammé la scène lors de la mi-temps du match, de nombreuses personnalités étaient présentes dans les tribunes du stade SoFi pour assister à la finale du Super Bowl ce dimanche soir.



La compétition se déroulant à Los Angeles, où réside le gratin du cinéma américain, plusieurs acteurs de renom ont été aperçus dans les gradins: Sean Penn, Ben Affleck, Rebel Wilson ou encore Matt Damon étaient notamment de la partie.

Les stars de la chanson étaient également présents en nombre. On a par exemple pu voir Beyoncé et son mari Jay-Z, accompagnés de leur fille Blue Ivy, Justin Bieber et son épouse Hailey, Kanye West, Jennifer Lopez, Drake, les stars du hip hop The Weekend et Doja Cat, ou encore le chanteur des One Direction Niall Horan.