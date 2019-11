La NFL, le championnat de football US, c'est du spectacle sur les terrains et en dehors de ceux-ci. On en a encore eu le triste exemple dans la nuit de jeudi à vendredi lors de la rencontre entre Cleveland Browns et Pittsburgh Steelers.

Le match entre les deux franchises de la Conférence Nord est parti complètement en vrille. Alors qu’il ne restait que 8 secondes à jouer et que le score était de 21-7 en faveur des Browns (ce qui sera le score final), une grosse bagarre a éclaté sur le terrain. Myles Garrett, le défenseur des Browns, a arraché le casque du quarterback adverse, Mason Rudolph, afin de… le frapper avec celui-ci. Une scène complètement dingue qui aura ensuite donné lieu à une grosse mêlée obligeant tous les arbitres à intervenir.

Sous la menace d’une lourde suspension, qui pourrait mettre un terme à sa saison, Myles Garrett a malgré tout reconnu son erreur. "J’ai perdu mon sang-froid et je le regrette. Cela va faire mal à notre équipe. Quant aux gars qui ont sauté dans la mêlée pour m’aider, j’apprécie que mon équipe me soutienne, mais on n’aurait jamais dû arriver à ce point. C’est de ma faute."

Considéré comme l’un des joueurs les plus importants du noyau, sa suspension va probablement condamner son équipe dans la course aux playoffs. Cette scène hallucinante a en tout cas fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Les plus grosses stars de la NFL sont consternées par ce qu'il s'est passé et n'ont pas manqué de le faire savoir... "De toute ma vie, je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi dingue sur un terrain de football", a ainsi tweeté Reggie Bush, ancienne star de NFL. "Ils vont sûrement suspendre Myles Garrett pour trente ans ! Je déteste voir cette bagarre de rue dans notre jeu. Cela n'a rien à voir avec le football pro..."