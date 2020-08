Si on se souviendra de la rencontre, ce n'est pas en raison du score mais d'un fait de match. En effet, Philipp Evans et Gregory Polanco sont rentrés en collision pendant la rencontre. Les images sont impressionnantes. Evans et Polanco ont tenté de capter une balle de Cabrera et couraient vers celle-ci, les yeux vers elle. Evans a durement touché le coude de Polanco avec sa tête. Il s’est effondré et a été évacué sur une civière. "C'était extrêmement effrayant", a dit Derek Shelton, manager des Pirates. " Quand vous voyez un impact de cette ampleur, si dur... C'est une situation effrayante."

Les Pittsburgh Pirates ont annoncé que leur joueur de champ intérieur souffre d'une fracture de la machoire et une commotion cérébrale. Il a été placé sur la liste des blessés pour (un minimum de) 45 jours.