C’est l’une des semaines les plus attendues outre-Atlantique. Dans la nuit de dimanche à lundi, à Los Angeles, aura lieu le 56e SuperBowl entre les Cincinnati Bengals et les LA Rams. Mais on a plus évoqué ces dernières semaines le départ à la retraite de deux icônes du foot US. Après 22 saisons, Tom Brady a en effet décidé de tirer un trait sur sa carrière qui l’aura vu remporter sept SuperBowls, soit plus qu’aucune autre franchise. Un autre immense quarterback, soit meneur de jeu, Ben Roethlisberger (vainqueur de deux SuperBowls) a aussi décidé de ranger son attirail au vestiaire.



