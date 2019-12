Élevés au biberon du football américain, les frères Tremaine, Terrell et Trey Edmunds ont écrit l'histoire de la NFL ce week-end.

Ils se sont en effet retrouvés sur le terrain lors du match entre les Pittsburg Steelers (Trey et Terrell) et les Buffalo Bills (Tremaine). C'est la première fois en 92 ans qu'un tel cas de figure est arrivé ! "Jouer en prime time contre mes frères: que pourrions-nous demander de plus en tant que famille ?", souriait avant le match Tremaine, le plus jeune du trio, à 21 ans. "Nous nous sommes toujours poussés les uns et les autres, que cela soit sur le terrain, en dehors de celui-ci ou que cela n'ait aucun lien avec le sport. Nous nous sommes aidés à devenir de meilleurs hommes."

Les coeurs des parents Edmunds, Ferrell et Felicia, ont donc été mis à rude épreuve. "Ce sera fabuleux, excitant", disait quand même Felicia, la maman, qui a tout de même annoncé qu'elle serait neutre et se réjouissait de pouvoir applaudir à chaque action.

"Ce sera incroyable, comme un rêve devenu réalité", soufflait de son côté Terrell, 22 ans. "Nous en avons toujours parlé, pas seulement de faire partie de la NFL mais de jouer les uns contre les autres. Et qu'un de mes frères soit dans mon équipe, c'est un rêve devenu réalité..."

Trey Edmunds, l'aîné de 24 ans, ne pouvait que confirmer les propos de son frère et équipier chez les Steelers: "C'est quelque chose dont on rêve en tant qu'enfant. Nous pensions que nous pouvions le faire, mais ce n'était pas réel jusqu'à ce que nous soyons dans la NFL."

Pour l'anecdote, ce sont finalement les Buffalo Bills de Tremaine qui l'ont emporté (10-17). Le dîner de Noël de la famille Edmunds sera sans nul doute bien animé...