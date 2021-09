Les jeux d’influences n’ont pas manqué pour le grand retour de la NFL qui voit les Bucs recevoir les Cowboys jeudi pendant la nuit.

On y est presque. La plus grande compétition nationale au monde reprend ses droits ce jeudi. A 2h20, le ballon ovale à la célèbre cicatrice transpercera le ciel du Raymond James Stadium de Tampa. Là où, il y a tout juste 7 mois, les Tampa Bay Buccaneers remportaient le 55e Super Bowl, à domicile. Une première. Tradition oblige, ce sont les champions en titre qui ouvrent le bal, pour le coup d’envoi d’une saison de NFL qui ne demande qu’à retrouver splendeur et effervescence. Tout cela face aux Dallas Cowboys. Une équipe à la gloire ancienne sur laquelle Tom Brady, qui entame sa 22e saison professionnelle, n’a pas manqué d’insister.